Guilherme Arantes faz cateterismo com angioplastia e cancela shows

Guilherme Arantes, 71, precisou cancelar suas próximas apresentações, incluindo um show de réveillon marcado para o dia 31 de dezembro, em Santos, no litoral de São Paulo. O cantor foi submetido a um cateterismo com angioplastia não programado e precisará ficar de repouso absoluto por, pelo menos, 10 dias.

O cantor também não se apresentará no Navio do Roupa Nova, onde tinha show programado para o dia 3 de janeiro de 2025.

Em comunicado, a equipe do cantor afirmou que o procedimento foi um sucesso. De acordo com informações obtidas pelo Estadão, o cateterismo foi feito em um hospital em Salvador, na Bahia, e ele deve receber alta do hospital entre esta sexta-feira, 27, e sábado, 28.