Wanessa Camargo se declara para a irmã caçula: Estarei sempre ao seu lado

Wanessa Camargo não esconde que está mais que apaixonada pela irmã caçula Clara, fruto do relacionamento de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda. Através das redes sociais, a cantora, que também é madrinha da bebê, se derreteu ao compartilhar um clique com a pequena.

Na legenda, ela escreveu:

Clara, nascida no dia de Natal, com um nome que carrega em seu significado tudo o que é radiante e ilustre. Seja bem-vinda a este mundo louco, mas incrivelmente bonito, repleto de amor, esperança e tantos momentos mágicos que estão à sua espera.

E continua:

Você já é um presente para todos nós, e eu, como sua irmã, estarei sempre ao seu lado, apoiando você incondicionalmente, celebrando suas conquistas e oferecendo meu colo nas tempestades. Que a luz do seu nome guie sua jornada e que o amor que já sentimos por você cresça mais a cada dia. Bem-vinda!