Cesar Tralli conta história engraçada por trás do erro do Papai Noel no presente de Manuella

Cesar Tralli esteve no Mais Você desta sexta-feira, dia 27, e acabou contando a história engraçada por trás do presente da filha Manuella, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro, no Natal de 2024. Como a mamãe da pequena compartilhou nas redes sociais, houve um pequeno equívoco do Papai Noel neste ano.

O jornalista começou contando que Manu sempre escreve a sua cartinha e coloca em uma caixinha. Ao escrever seu pedido, a pequena pediu um carrinho de controle remoto, mas não deixou claro que queria um carrinho grande o suficiente para entrar dentro.

Quando Manu viu o presente, Manu falou:

- Não é esse. É aquele que eu entro no carrinho.

Segundo o jornalista, a sorte foi que a criança se distraiu com o presente das tias.

Coitada da pequena, não é?