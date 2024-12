Manmohan Singh, ex-primeiro-ministro da Índia, morre aos 92 anos

O ex-primeiro-ministro da Índia Manmohan Singh, amplamente reconhecido como o arquiteto do programa de reformas econômicas de seu país e de um importante acordo nuclear com os Estados Unidos, faleceu aos 92 anos. Singh foi internado no All India Institute of Medical Sciences em Nova Délhi na noite de quinta-feira, 26, após sua saúde piorar devido a uma "perda súbita de consciência em casa", informou o hospital em comunicado.

"Medidas de ressuscitação foram iniciadas imediatamente em casa. Ele foi levado à Emergência Médica às 20h06", afirmou o hospital, mas "apesar de todos os esforços, ele não pôde ser reanimado e foi declarado morto às 21h51". Singh estava sendo tratado por "condições médicas relacionadas à idade", disse o comunicado.

Tecnocrata de temperamento calmo, Singh tornou-se um dos primeiros-ministros mais longevos da Índia, com um mandato de 10 anos, e líder do Partido do Congresso na Câmara Alta do Parlamento, ganhando reputação como um homem de grande integridade pessoal. Ele foi escolhido para o cargo em 2004 por Sonia Gandhi, viúva do ex-primeiro-ministro Rajiv Gandhi, que foi assassinado.

No entanto, sua imagem ilibada foi manchada por acusações de corrupção contra seus ministros. Singh foi reeleito em 2009, mas seu segundo mandato como primeiro-ministro foi marcado por escândalos financeiros e acusações de corrupção, especialmente relacionadas à organização dos Jogos da Commonwealth de 2010. Isso levou à esmagadora derrota do Partido do Congresso nas eleições nacionais de 2014, pela coalizão liderada pelo partido de Narendra Modi.

Após deixar o cargo de primeiro-ministro, Singh adotou um perfil discreto. O atual primeiro-ministro Modi, que o sucedeu em 2014, chamou Singh de um dos "líderes mais distintos" da Índia, que ascendeu de origens humildes e deixou "uma marca forte em nossa política econômica ao longo dos anos".

"Como nosso primeiro-ministro, ele fez amplos esforços para melhorar a vida das pessoas", afirmou Modi em uma publicação na plataforma X. Ele elogiou as intervenções parlamentares de Singh, dizendo que "sua sabedoria e humildade eram sempre visíveis".

Rahul Gandhi, do mesmo partido de Singh e líder da oposição na Câmara Baixa do Parlamento indiano, afirmou que o "profundo entendimento de economia de Singh inspirou a nação" e que ele "liderou a Índia com imensa sabedoria e integridade".

"Perdi um mentor e guia. Milhões de nós que o admirávamos nos lembraremos dele com o mais alto orgulho", escreveu Gandhi na plataforma X. Os Estados Unidos também expressaram suas condolências. O secretário de Estado Antony Blinken afirmou que Singh foi "um dos maiores campeões da parceria estratégica entre os EUA e a Índia". "Lamentamos a morte do dr. Singh e sempre lembraremos de sua dedicação em aproximar os Estados Unidos e a Índia", disse Blinken.

Trajetória

Nascido em 26 de setembro de 1932, em uma vila na província de Punjab, na Índia unificada, Singh teve uma brilhante carreira acadêmica, que o levou à Universidade de Cambridge, no Reino Unido, onde obteve um diploma em economia em 1957. Ele concluiu seu doutorado em economia no Nuffield College, na Universidade de Oxford, em 1962.

Singh lecionou na Panjab University e na prestigiada Delhi School of Economics antes de ingressar no governo indiano em 1971 como conselheiro econômico do Ministério do Comércio. Em 1982, tornou-se conselheiro econômico-chefe do Ministério das Finanças. Ele também foi vice-presidente da Comissão de Planejamento e governador do Banco Central da Índia.

Como ministro das Finanças, Singh instituiu reformas em 1991 que abriram a economia indiana, afastando-se de um modelo socialista e adotando um sistema mais capitalista, em meio a uma grave crise de balanço de pagamentos. Entre suas condecorações estão o Prêmio Padma Vibhushan de 1987, a segunda maior honraria civil da Índia; o Prêmio do Centenário do Nascimento de Jawaharlal Nehru, em 1995; e o Prêmio Asia Money para Ministro das Finanças do Ano em 1993 e 1994.

Singh foi membro da Câmara Alta do Parlamento indiano e líder da oposição de 1998 a 2004, antes de ser nomeado primeiro-ministro. Ele foi o primeiro sikh (grupo etnorreligioso) a ocupar o mais alto cargo do país e fez um pedido público de desculpas no Parlamento pelo massacre de sikhs em 1984, no qual cerca de 3.000 pessoas foram mortas após a então primeira-ministra Indira Gandhi ser assassinada por seguranças sikhs.

Sob Singh, a Índia adotou a Lei de Direito à Informação em 2005, promovendo responsabilidade e transparência de funcionários e burocratas do governo. Ele também foi fundamental na implementação de um programa de bem-estar que garantia pelo menos 100 dias de trabalho remunerado para cidadãos rurais indianos.

Seu governo de coalizão reuniu políticos e partidos com ideologias diversas, que eram rivais em diferentes estados do país. Em um movimento considerado um de seus maiores feitos, além das reformas econômicas, Singh encerrou o isolamento nuclear da Índia ao assinar um acordo com os EUA que permitiu ao país acessar tecnologia nuclear americana. No entanto, o acordo gerou impacto negativo em seu governo, com aliados comunistas retirando apoio e críticas ao acordo crescendo dentro da Índia em 2008, quando foi finalizado.

Singh adotou uma abordagem pragmática na política externa, buscando um processo de paz com o vizinho e rival nuclear Paquistão, mas seus esforços sofreram um revés após militantes paquistaneses realizarem um ataque maciço em Mumbai em novembro de 2008. Ele também tentou resolver a disputa de fronteira com a China, negociando a reabertura do passe Nathu La para o Tibete, que havia sido fechado por mais de 40 anos. Seu livro de 1965, "Tendências de Exportação da Índia e Perspectivas para o Crescimento Sustentado", tratou da política comercial voltada para o mercado interno do país.

Singh deixa sua mulher, Gursharan Kaur, e três filhas.