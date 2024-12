Taís Araújo, Bárbara Paz, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem show de Pretinho da Serrinha no Rio de Janeiro

Que encontro! Na noite da última quinta-feira, dia 26, Pretinho da Serrinha recebeu Marisa Monte em seu show no Rio de Janeiro. E é claro que vários famosos foram curtir esse momento especial.

Taís Araújo foi uma delas e posou toda sorridente para os fotógrafos. Ela escolheu um modelito confortável para aproveitar a apresentação, usando uma regata branca, calça jeans, tênis e uma pochete estilosa.

Bárbara Paz foi outra que esteve por lá, com um look todo preto e botas de cano longo; enquanto Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha foram com os modelitos combinando na cor verde.

Outra que apareceu por lá foi Ingrid Guimarães, que escolheu um vestido azul de alcinha. Já Thiago Martins marcou presença e posou ao lado de Dudu Azevedo.