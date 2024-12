Major nomeado na Segurança quer integrar GCM com polícias do Estado

Arley Topalian, major da Polícia Militar e futuro secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, prometeu buscar a integração entre as polícias do Estado com a GCM (Guarda Civil Municipal), além de defender ações focadas nas vítimas e troca de informações com outras Pastas governamentais.

O anúncio do oficial para o primeiro escalão ocorreu na noite de segunda-feira, durante agenda do prefeito diplomado Marcelo Lima (Podemos). O futuro chefe do Executivo são-bernardense chegou a declarar que a escolha do policial se deu a partir de indicação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Segurança Pública não se faz só com atuações individuais da Polícia Militar, Civil ou da Guarda Municipal. Um pedido do prefeito é de que nossa GCM seja integrada. Vamos integrar a Guarda e as outras corporacões para proteger as pessoas de nossa cidade. Esse será nosso trabalho”, discorreu Topalian.

O major frisou que a ideia é criar sinergia de atuação entre as forças, mas que a troca de informações entre outras áreas do governo será fundamental para o sucesso das ações. “Nosso trabalho será focado na proteção a partir das vítimas. Vamos trabalhar em conjunto com a Assistência Social, com a Secretaria da Mulher e outras para oferecer atendimento pleno a todas as vítimas”, disse.

A gestão Marcelo Lima também deve contratar e usar a tecnologia para ajudar no monitoramento da cidade e inibir as ações delituosas.

CONTRIBUIÇÃO

Apesar de Topalian ser o titular da Pasta de Segurança, a gestão de Marcelo Lima contará ainda com dois outros policiais de carreira: a vice-prefeita diplomada Jessica Cormick (Avante), que é sargento da PM; e Ronaldo Gonçalves Faro, coronel da PM, que assumirá a coordenação da Defesa Civil. Apesar de estarem em áreas e funções distintas, ambos poderão contribuir com suas experiências profissionais na formatação de ações.