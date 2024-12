Banzato reforça compromisso com geração de empregos em Sto.André

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, é um dos 21 integrantes do primeiro escalão do governo Paulo Serra (PSDB) que permanecerão na gestão de seu sucessor, Gilvan Junior (PSDB), a partir de 1º de janeiro. Em entrevista concedida ao Diário, Banzato, que seguirá à frente da Pasta, destacou os avanços econômicos do município nos últimos oito anos e as metas para os próximos quatro. O chefe da Pasta reafirmou o compromisso com a continuidade das políticas que colocaram a geração de empregos da cidade em destaque no Grande ABC e em nível nacional.

“Para o desenvolvimento econômico, nosso maior objetivo continua o mesmo: atrair investimentos da iniciativa privada para a geração dos tão desejados empregos e renda”, afirmou. Segundo Banzato, Santo André foi a cidade do Grande ABC que mais gerou postos de trabalho formais em 2022 e 2023. Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, a cidade fechou o ano passado com saldo líquido (contratações menos demissões) de 5.745 vagas criadas e o anterior com 10.119. No acumulado de janeiro a outubro de 2024 houve a abertura de 9.310 postos com carteira.

Além disso, conforme o secretário, Santo André figura entre as dez principais cidades do Brasil na atração de novas franquias.</CW>

O setor imobiliário também é um dos pilares do desenvolvimento local. Em 2022, Santo André respondeu por 62,8% dos lançamentos do setor no Grande ABC, e em 2023, por 51,2%, segundo o Secovi-SP (Sindicato da Habitação de São Paulo). Para Banzato, é essencial manter o ritmo de atração de investimentos em áreas como logística, construção civil, varejo e indústrias química, petroquímica e de borracha, que têm mostrado crescimento expressivo.

Os pilares que norteiam a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico desde 2017 seguirão sendo a base das ações: melhorar o ambiente de negócios, ampliar a competitividade das empresas e fomentar a cultura de inovação, qualificação e empreendedorismo. “Essa é a fórmula”, resumiu Banzato.</CW>

Uma das principais entregas previstas para o próximo governo é a do Cite (Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo), que deve ser inaugurado ainda no primeiro semestre de 2025. “Dentro deste espaço vamos fomentar os segmentos econômicos estratégicos, promovendo uma grande articulação entre poder público, iniciativa privada, universidades e startups”, explicou Banzato.

Com a continuidade das políticas públicas que consolidaram Santo André como polo de desenvolvimento econômico, a expectativa, segundo o secretário, é manter o avanço nos principais indicadores, garantindo oportunidades para a população e o fortalecimento da economia.