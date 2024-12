BBB celebra 25 edições com festa e reunião de ex-participantes

Salão de festas, orquestra, flores, look de gala e convidados VIP. O Big Brother Brasil celebra suas 25 edições em grande estilo. O reality show da TV Globo reuniu ex-participantes para uma grande festa de Bodas de Prata.

A campanha nada mais é do que as gravações das chamadas da próxima edição, que começam a ir ao ar nesta quinta-feira, dia 26, nos intervalos de Mania de Você. E é claro que Tadeu Schmidt foi o celebrante dessa grande festança, já que vai comandar mais um ano do reality, que começa no dia 13 de janeiro de 2025.

As Bodas de Prata do BBB reuniu vários ex-participantes de edições diferentes. Davi Brito (BBB 24), foi o último vencedor do programa, posou ao lado de Caio Afiune (BBB 21) e Ivy Moraes (BBB 20).

Gil do Vigor (BBB 21) e Beatriz Reis (BBB 24) também posaram lado a lado. Pegaram a referência? Se você pensou que se trata da dinâmica de dupla dessa próxima edição, está certo. A festança desta quinta-feira, dia 26, uniu os participantes de anos diferentes do programa para já fazer jus ao que aguarda o público em 2025.

Além deles, outros diversos participantes desses 25 anos de programa participaram as gravações. E aí, está ansioso para as novidades do programa?