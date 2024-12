Raissa Chaddad, a Bia da nova geração de Chiquititas, fala com gratidão da novela que a deixou reconhecida

Com apenas 11 anos de idade, Raissa Chaddad embarcou no mundo de Chiquititas! A atriz viveu a personagem Bia na nova geração da produção infantil, que foi ao ar em 2013 no SBT, e mesmo após tantos anos ela segue sendo reconhecida por seu trabalho.

Durante as gravações do Geração Chiquititas, que reuniu os atores de 1997, Raissa bateu um papo com a imprensa e falou da emoção em entrevistar todo o elenco para as redes sociais da emissora:

- É um desafio, mas muito especial. Até porque eu sou dessa nova geração de 2013, então ter esse reencontro, saber como foi toda a gravação, fazer pergunta para eles e ter essa troca, é muito especial.

Animada com o convite, Raissa falou com carinho sobre Chiquititas, sua primeira novela que a deixou reconhecida no mercado:

- Foi a primeira novela que eu fiz, foi aonde eu fiquei reconhecida. Já tinha toda essa bagagem de Chiquititas que foi muito especial para os fãs de 97 [...] então, assim, foi uma missão também fazer de 2013. É um carinho imenso que vou levar para minha vida toda. Sempre que eu puder, vou estar sim prestigiando, falando sobre porque é algo que me marcou muito.

De acordo com Raissa, ser chamada pelo nome de sua personagem na rua é algo que surpreende, e ela explicou o motivo:

- Já fazem 11 anos que a gente gravou a de 2013. Então, assim, já faz muito tempo, mas por ainda reprisar e tudo, então as pessoas ainda ficam mandando mensagens. Esse carinho é muito bom até hoje.