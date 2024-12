Sidney Magal e Magali West abrem o coração sobre Meu Sangue Ferve Por Você: A Série: - Uma coisa real

A série Meu Sangue Ferve Por Você: A Série chegou ao Disney + na última quarta-feira, dia 18, e encantou ao misturar a realidade com um pouquinho de ficção para contar a história de amor entre Sidney Magal e Magali West. A produção é quase documental e intercala as cenas produzidas com os bastidores das gravações, que contém diversas interações do casal com o elenco, e também com fotos e trechos dos vídeos reais. Em entrevista, Sidney e Magali abrem o coração sobre a série e falam como se sentiram ao ver novamente sua vida nas telas.

Antes de virar série, Meu Sangue Ferve Por Você foi um filme lançado nos cinemas e estrelado pelos mesmos atores, Filipe Bragança, que vive o cantor, e Giovana Cordeiro, que interpreta Magali. No entanto, diferente do longa, a nova produção trouxe detalhes inéditos - e a interação entre eles e o elenco. Para Magal, essa série foi muito importante, tanto quanto outras produções sobre ele:

- Eu não me canso de falar do filme, do meu documentário e agora da série. Essa série documental é muito importante para mim, porque dá mais tempo para as pessoas entenderem esse amor que eu canto e recanto a minha vida inteira. A minha carreira tem uma importância muito grande para mim, sem dúvida, mas um dos pontos culminantes da minha carreira foi o dia em que eu fui para Salvador e conheci a minha maravilhosa mulher, Magali, e estamos casados há 45 anos.

Sidney ainda conta que ficou surpreso com o convite para fazer o filme e revela que as coisas foram acontecendo:

- Isso tudo para mim foi uma surpresa desde o convite para fazer o filme, e as coisas foram rolando, as pessoas foram se interessando, as pessoas foram curtindo, se emocionando [...] E a minha intenção maior, sem dúvida, era essa, era mostrar que a minha vida é feita de emoção, de sentimentos. O meu trabalho sempre foi feito e levado dessa maneira. Então, eu acho que essa série vai completar, mostrando quem é o Sidney Magalhães e quem é o Sidney Magal. [...] Eu acho genial esse carinho.

Magali também aponta que as interações entre eles e os protagonistas foi muito legal, e aproveita para deixar um elogio para os atores:

- A identificação já foi grande. Eles muito carinhosos e a Giovana muito parecida, fisicamente lembrava muito. Então, não foi difícil. E quando a pessoa faz, no caso eles, abraçam com carinho o projeto, eu acho que tudo fica mais fácil. Foi bem bacana mesmo.

Sidney ainda complementa:

- Eu fiquei, a princípio, pensando como um homem de um metro e noventa centímetros, como eu, poderia ser representado por um homem de um metro e setenta centímetros, muito mais jovem do que eu sou hoje, obviamente, mas essas coisas vão vindo naturalmente. Você começa a ver o empenho dos atores, que é um trabalho extraordinário, e captam a sensação. Eu me emociono com o filme exatamente por isso, porque a troca dos dois parece muito a troca entre mim e a Magali, a nossa vida inteira. Então, eu fico muito apaixonado quando vejo o casal que nos representa fazer de uma forma com olhares tão profundos, tão perfeitos, tão verdadeiros.

West também deixa um elogio para Filipe, e diz que ele encontrou o Magal interior dele:

- É muito legal quando o ator pega, além de não ter a característica [física] tão forte, no caso do Sidney, do Filipe, quando ele vem de dentro. Então, o Magal dele é um Magal que veio de dentro, ele pegou o interior do Magal. Isso é muito legal, ficou muito bonito. Por isso que a gente remete muito à memória das coisas que o Magal representou naquela época, na idade.

Com todas as produções, Magal diz ter alcançado o coração das pessoas e recebido cada vez mais convites para cantar em casamentos, mensagens de carinho e fãs comentando sobre as semelhanças entre as próprias histórias de amor com a dele:

- Uma coisa real, não ficou só no cinema, no telão. Eu tenho recebido muitos convites, e geralmente as pessoas choram até no telefone. Então, é uma coisa mágica, uma coisa maravilhosa, e esse mérito, sem dúvida, é dos dois, Giovana e Filipe, que colocaram para quebrar.

Embora a série tenha dramatizado um rápido término entre os dois, quando Magali descobriu que seu amado não poderia tornar público o relacionamento deles para não perder fãs (ideia do empresário do cantor, na época), Sidney aponta:

- Não foi tão tumultuado quanto aparentemente parece na série e no filme. Foi uma coisa muito mais compreensível de todas as partes. Deus foi muito bom comigo, porque não me trouxe nenhum trauma, nenhuma tristeza. Nós levamos adiante a relação sempre, com muito amor. Isso é bom, para se dizer.

Ele ainda completa e reforça que eles nunca passaram por momentos conturbados no relacionamento:

- Nós não tivemos e nunca passamos por momentos conturbados. Nunca houve um momento em que se pensou em separação, nunca houve um momento em que se ficou decepcionado por ter esse relacionamento. Então, eu levei sempre com muito carinho, muito na boa. Porque eu sempre soube separar o Magal do Magalhães. E ela também, de uma certa forma. As fãs, ela [Magali] sempre respeitou, o assédio, tudo o que aconteceu, [levou] de uma forma muito carinhosa e profissional. E quando era, obviamente, a coisa para o homem de Sidney Magalhães, aí ela tinha postura de mulher. Então, eu acho que essa maturidade de nós dois, principalmente da Magali, impressionante, porque ela tinha 16 anos, e eu já tinha 29. A minha maturidade, pelo menos aparentemente, era uma, e ela, já com 16 anos, encarou tudo isso numa boa. Nós não tivemos momentos assim de: Ai, o que a gente vai fazer com a nossa relação? Nós fomos deixando acontecer e fomos satisfeitos com o resultado, principalmente os três filhos maravilhosos que nós temos.

Por fim, os dois contam o que esperam de como o público receberá a série:

- O que vai ser interessante e engraçado para mim é o Sidney Magal, ou melhor, Sidney Magalhães de hoje, coadjuvante do Sidney Magal do passado. Ou seja, as pessoas vão olhar muito para as duas imagens e vão entender que se passaram 60 anos de carreira. E isso, para mim, tem uma importância muito grande, porque o meu público nunca me abandonou. Agora, olhar para um e olhar para o outro é muito interessante, porque é uma trajetória. Aquela admiração virou um respeito muito grande, e eu fico muito feliz. Então, eu acho que o documentário vem acrescentar isso, o lado humano que eu tenho, que eu e a Magali temos, e que algumas pessoas, às vezes, não conheciam, porque nem sempre a mídia fala dessas coisas.

E Magali completa, ressaltando a dinâmica entre eles:

- Eu acho bacana essa coisa de mostrar mesmo o mix do casamento, da relação família e da relação carreira. O momento em que a gente trabalhou junto, que eu fiz parte. [...] Eu acho legal esse mix, para ver que uma coisa não atrapalha a outra, que no fim está junto e misturado, está tudo certo.