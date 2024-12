Velório de Ney Latorraca será aberto ao público no Rio de Janeiro

Os fãs, amigos e familiares de Ney Latorraca poderão fazer suas últimas homenagens nesta sexta-feira, dia 27. Segundo informações da TV Globo, o velório do ator será aberto no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro.

O público que desejar homenagear o artista, deve estar presente entre 10h30 e 13h30. Já a cremação, será reservada aos amigos e familiares. Aos 80 anos de idade, Ney deixou o marido, o ator Edi Botelho, com quem era casado há 30 anos.

Segundo informações do G1, o ator estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, e morreu devido a uma sepse pulmonar. Vale lembrar que ele foi diagnosticado com câncer em 2019, passou por uma cirurgia para retirada da próstata, mas recebeu a notícia de que a doença havia voltado em agosto de 2024, já com metástase.

Na televisão, algumas homenagens também serão feitas ao ator, como a reexibição da entrevista do ator no Conversa com Bial, de 2021. Abaixo, veja o comunicado da TV Globo:

O episódio celebra a relevância e o legado de Ney Latorraca como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, e vai ao ar hoje, dia 26, na TV Globo após o Jornal da Globo, e amanhã, dia 27, às 23h30, no GNT. Às 22h, o VIVA exibe o episódio Os Diferenciados, da série A Grande Família, em que o ator interpreta o papel do cantor Fred Marques. Às 22h30, vai ao ar no GNT o episódio do Que História É Essa, Porchat?, em que Fábio Porchat recebe Ney Latorraca, Cláudia Raia e Marcos Veras.