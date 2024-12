Final dos anos 40... A transição. A região é dividida em duas.

A formação do ABC – futuro Grande ABC – nasce da divisão regional e de dois movimentos que marcaram em definitivo a história de São Bernardo e São Caetano.

O Município de Santo André como nome de toda a região sobrevive por meros cinco anos, entre 1939 e 1944; em 1º de janeiro de 1945 foi instalado o Município de São Bernardo “do Campo”. Mais um quinquênio, e é instalado o Município de São Caetano “do Sul”.

A década de 1940 termina com um mapa indicando que a histórica Borda do Campo tinha agora três municípios republicanos e independentes, com a formação do ABC.

A mãe Santo André, ex-São Bernardo, resistiu o quanto pôde. Perdeu ricas fatias do seu território, como a força fabril de São Caetano e a futura “Capital do Automóvel”, São Bernardo.

Ações políticas e administrativas, no entanto, garantiram a Santo André outras fatias generosas. Faixas nos limites com São Bernardo, São Caetano e Mauá foram incorporadas ao novo mapa andreense.

E o chamado “Corredor Polonês” garantiu a Santo André a manutenção da posse do Distrito de Paranapiacaba, com a disputada indústria Eletrocloro, em Campo Grande, campeã na arrecadação de impostos.

É uma história envolvente, repleta de pormenores, geralmente estudada individualmente e que neste 2024 começou a ser pensada no coletivo, ao envolver os memorialistas do Grande ABC.

GAMA (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista de São Caetano), AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo), estudiosos em todas as demais cidades, têm pela frente uma bela missão. Missão que vai extrapolando os limites do Grande ABC com olhos voltados à região metropolitana de São Paulo. Como carro-chefe, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

Santo Amaro, espere por nós no 2025 que bate às portas.

ILUSTRAÇÃO

Milton Parron, no programa “Memória” deste final de semana, demonstra que a música popular, muitas vezes, pode explicar textos tão complexos como os poemas “Pasárgada”, de Manuel Bandeira, e “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto.

Hilda Breda explica o movimento autonomista de São Bernardo com uma peça do Grupo Cênico Regina Pacis, “Custou mais veio”, que estreou em 29 e 30 de novembro último.

Levar à escola temáticas regionais é um caminho válido para estudar a história local.

TEATRO CACILDA BECKER. Sábado, 30 de novembro de 2024. Elenco do Grupo Cênico Regina Pacis. Personagens permanecem parados enquanto o narrador descreve a cena da emancipação de São Bernardo vivida 80 anos atrás...

HOMENAGEM. Prefeito Hygino de Lima cumprimenta João Gomes, apelido do maestro e músico João Silvério da Silva, autor da música do Hino de São Bernardo, com letra de Wallace Simonsen.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 29 de dezembro de 1994 – Edição 8896

MANCHETE – Sai o abono de 15 reais para o salário-mínimo.

ECONOMIA – Bancos faziam o recadastramento dos clientes depois da estabilização da moeda.

INDÚSTRIA – Black & Decker anunciava o lançamento de 50 novos produtos em 1995. Parte dos lançamentos seria fabricada pela unidade da Avenida Industrial, em Santo André.

PONTO DE VISTA – A educação como meta.

Uma mão-de-obra bem-preparada melhora a condição de vida de todos.

Texto: Milton Bigucci, professor e empresário.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em 29 de dezembro fazem aniversário 43 municípios.

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Avanhandava, criado em 1925 e instalado em 1926.

Pelo Brasil, entre outros, aniversariam: Abadia dos Dourados (MG), Alfredo Wagner (SC), Anori (AM), Barra de Guabiraba (PE), Benevides (PA), Benjamin Constant do Sul (RS), Domingos Mourão (PI) e Itapororoca (PB).

NOTÍCIAS DE 1904

Charles William Miller era reeleito membro da comissão esportiva do São Paulo Athletic, o primeiro grande campeão de futebol no Estado.

Charles Miller (São Paulo, 1874 – 1953) é considerado o “pai” do futebol e do rugby no Brasil. Há em Paranapiacaba uma casa transformada em memorial e que leva o nome do esportista.

Aos poucos normalizava-se a situação política no Rio de Janeiro, capital brasileira, depois de uma insurreição liderava por opositores ao governo republicano, entre os quais monarquistas, que defendiam a volta do antigo regime.

NOTÍCIAS DE 1954

Do correspondente do Estadão em Santo André: vereador Antonio Pezzolo apresentava projeto à Câmara Municipal que visava assegurar ao ABC a prioridade na exploração do gás de cozinha a ser produzido pela Refinaria de Capuava, “prestes a entrar em funcionamento”.

Em sua justificativa, Pezzolo queria resguardar a economia doméstica de 150 mil famílias do ABC e bairros periféricos de São Paulo.

No Pacaembu, em 5 de dezembro, São Bento, de São Caetano, 0, São Paulo 2. O mando do jogo era do São Bento, mas o seu estádio não estava pronto, mesmo que com obras bem adiantadas.

NOTÍCIAS DE 1959

Viaduto Pedro Dell’Antonia, em Santo André, vivia seus primeiros momentos – o segundo do Grande ABC a vencer os trilhos da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. O primeiro foi o Viaduto dos Autonomistas, em São Caetano.

São Bernardo recebia o galardão de o município de maior progresso do Brasil, iniciativa do Instituto de Administração Municipal e revista “O Cruzeiro”.

Festa na Vila Curuçá com o lançamento do marco inicial da igreja de Fátima e Gruta de Lourdes. No domingo, dia 27 de dezembro, foi celebrada missa campal por Erasmo Assumpção, doador do terreno da futura igreja.

Sagrada Família, 29 de dezembro



A Festa da Sagrada Família é celebrada no domingo seguinte ao Natal, na Oitava do Natal.