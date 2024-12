Nattan faz brincadeira com Rafa Kalimann em aeroporto: - Salva de palmas para a minha namorada porque ela é um avião

Como você reagiria se o seu namorado pedisse uma salva de palmas para você no voo lotado? Pois é, foi o que Nattan fez para Rafa Kalimann. O casal, que assumiu o relacionamento no último dia 17, não esconde mais o quanto está apaixonado.

O cantor usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 26, para mostrar a brincadeira que fez com a namorada. No vídeo, ele aparece pedindo a atenção dos passageiros e faz um trocadilho com a aparência da influenciadora, dizendo:

- Pessoal. Queria um minuto da atenção de vocês aqui. Aproveitar que eu estou no aeroporto e pedir uma salva de palmas para a minha namorada porque ela é um avião.

As pessoas entram na brincadeira e começam a aplaudir em meio aos risos. A ex-BBB, tenta se esconder enquanto ri envergonhada.