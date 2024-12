Kate Middleton surge em missa de Natal ao lado da Família Real

Após um ano difícil em meio ao diagnóstico e o tratamento de um câncer, Kate Middleton compareceu à tradicional missa natalina em Sandringham, em Nortfolk, no Reino Unido, na última terça-feira, dia 25.

Acompanha do Rei Charles lll, da Rainha Camilla Parker Bowles, do marido, o Príncipe William, e dos três filhos, a princesa de Gales distribuiu sorrisos e abraços aos súditos, que se aglomeraram para ver os integrantes da realeza britânica. O momento também foi marcado pela ausência do Príncipe Andrew, irmão mais novo do rei, que está em julgamento da Suprema Corte após ser vinculado a um suposto espião chinês. Meghan Markle e Príncipe Harry também não compareceram à cerimônia religiosa.

Fazendo a alegria dos fashionistas de plantão, Kate Middleton apareceu elegante repetindo o casaco verde da designer de moda Sarah Burton, que assina pela marca de Alexander McQueen. Compondo o look, a Princesa usou um cachecol xadrez verde e azul, além de botas pretas de salto alto.