Klara Castanho é surpreendida com recado de Maria Eduarda Carvalho: - Uma exposição dessa a essa hora da manhã?

Uma vez mãe, sempre mãe! Klara Castanho participou do Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira, dia 26, e foi surpreendida com um recadinho de sua amiga do elenco, Maria Eduarda Carvalho, que interpreta Teresa, mãe da Eugênia, personagem da atriz em Garota do Momento.

No vídeo, Maria Eduarda se derrete pela Klara e disse que espera continuar se divertindo em cena com ela:

- Hoje é você que está aí, sentadinha no sofá da Patrícia e o que vou dizer não é novidade. Para mim é um prazer imenso contracenar com você. Nosso encontro foi uma das grandes felicidades de 2024 e espero que a gente entre [em] 2025 se divertindo muito em cena.

Mas, assim como uma boa mãe, também deu uma bronquinha na atriz e revelou que Castanho tem a boca suja:

- Só não pode falar tanto palavrão no camarim, tá bom? Menos palavrinhas chulas em 2025. Mamãe te ama. Beijos!

Surpreendida, Klara respondeu:

- Uma exposição dessa a uma hora dessa da manhã?, e logo agradeceu o carinho recebido por ela.