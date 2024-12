Especialista de Mauá explica como prevenir otites com a chegada do calor

Neste período de calor, o volume de idas ao pronto-socorro e consultório médico por conta de casos de otite externa aumenta em até 30%, principalmente de crianças que adoram piscina e praia, de acordo com levantamento do Hospital Santa Casa de Mauá. Para o verão, espera-se que os dados ganhem ainda mais volume, segundo especialista da instituição.

De acordo com o otorrinolaringologista Thiago Brunelli, conforme a região do ouvido afetada, a otite pode ser externa ou média, crônica ou aguda. “Como em qualquer infecção, o mais importante é tratar adequadamente para evitar as complicações e dores intensas. Caso os episódios sejam recorrentes, três ou mais em um período de seis meses, o ideal é buscar um tratamento preventivo”, alerta.

A otite externa é causada por bactérias e fungos pelo acúmulo de água nos ouvidos e traumas por hastes flexíveis ou por outro objeto em razão da coceira. Já a otite média é consequência de resfriados, alergias e inflamação da adenoide. Entre as complicações estão a otomastoidite, quando a inflamação se espalha para o osso mastoide, causando dor intensa atrás do ouvido, vermelhidão, inchaço, febre alta, perda auditiva e sensibilidade local.

IDENTIFICAR E TRATAR

O diagnóstico é feito por exame clínico e, se necessário, um exame auditivo. O tratamento é realizado com analgésicos, anti-inflamatórios ou antibióticos, dependendo da causa, os quais devem ser utilizados de acordo com a prescrição médica a fim de evitar fluídos persistentes no ouvido médio, infecções constantes, problemas de audição, dentre outros problemas.

Para prevenir as otites, evite mergulhar em águas sujas que possam estar contaminadas e o uso de hastes flexíveis, principalmente depois de nadar. Procure enxugar o ouvido com toalha limpa e seca, além de manter as vacinas em dia para se proteger de infecções diversas.