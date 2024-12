Temporada de feriados nos EUA tem vendas acima do esperado, segundo Mastercard

As primeiras avaliações da temporada de feriados de 2024 nos Estados Unidos foram publicadas: no geral, foi um ano um pouco melhor em termos de gastos do que o esperado, diz Mastercard. Os gastos do consumidor, excluindo as vendas de automóveis, aumentaram 3,8% ano após ano, de 1º de novembro a 24 de dezembro, de acordo com a Mastercard SpendingPulse. O aumento foi ligeiramente superior à previsão anterior da Mastercard de um aumento de 3,2% nas vendas.

Os gastos registraram aumentos notáveis em categorias importantes, incluindo vestuário, um aumento de 3,6% em relação ao ano passado, eletrônicos, com um aumento de 3,7%, e joias, com um avanço de 4%. "Os gastos sólidos durante esta temporada de férias ressaltam a força que observamos do consumidor durante todo o ano, apoiados pelo mercado de trabalho saudável e pelos ganhos de riqueza das famílias", disse Michelle Meyer, economista-chefe do Mastercard Economics Institute, no relatório.

A riqueza aumentou 37% entre 2019 e 2022, de acordo com o último Inquérito às Finanças do Consumidor do Federal Reserve (Fed), enquanto a taxa de desemprego oscilou em torno de 4% durante meses, bem abaixo da média histórica. As famílias com rendimentos mais elevados - que conduzem a maior parte das despesas discricionárias - também beneficiaram de ganhos tanto no mercado de ações como no mercado imobiliário, colocando-as numa posição mais forte para gastar este ano.

No entanto, embora os consumidores estivessem dispostos - e pudessem - a gastar, eram movidos pela procura de valor, acrescentou Meyer. Os americanos têm estado bastante conscientes do orçamento durante a maior parte dos últimos dois anos, desde que a inflação começou a prejudicar as finanças. Em parte, é por isso que o comércio eletrônico teve uma temporada tão forte. Além da comodidade da entrega em domicílio, as compras online facilitam a comparação de preços e a garantia do melhor negócio - tudo no conforto de casa.

As vendas no varejo online aumentaram 6,7% nesta temporada em relação ao ano passado, de acordo com a Mastercard, enquanto as vendas nas lojas aumentaram apenas 2,9%. Os dados do Adobe Analytics sugerem que os varejistas on-line tiveram um fim de semana de Black Friday particularmente robusto. As vendas online entre o Dia de Ação de Graças à Cyber Monday foram de US$ 41,1 bilhões, um aumento de 8,2% em relação ao ano passado, informou a Adobe no início deste mês. Fonte: Dow Jones Newswires.