Obituário - 27 de dezembro de 2024

SANTO ANDRE

Maria Honório, 111. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Brasilina Francisco Dias, 93. Natural de Borborema (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Francisco da Silva, 92. Natural de Anadia (Alagoas). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Taquarana (Alagoas).

Cremilde Conceição Mesquita Alves, 84. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Costureira. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ana Lima da Silva, 83. Natural de Porto Firme (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivonete Amélia da Silva, 76. Natural da Lagoa dos Gatos (Pernambuco). Residia no Centreville. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Danilo Perensin, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizabeth Maria Câmara Pegoraro, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

José Bezerra de Arruda, 70. Natural de Vertentes (Pernambuco). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz César Matteucci, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Sérgio Gomes Chaves, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Autônomo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosemeire Mazza, 56. Natural de Santa Isabel do Ivaí (Paraná). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Autônoma. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Euridice da Silva Carrapeiro, 91. Natural de Cambará (Paraná). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Alberto Della Veja, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria da Conceição Rodrigues Vaz, 91. Natural de Jaú (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Liovaldo Sabino Maciel, 79. Natural de Valparaíso (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiza Pacheco Moreira, 73. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Lopes, 72. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Fernando Matias dos Reis, 45. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Jardim da Colina.

Robson Fuji Alves Moreira, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Gizele Santos Borsato, 38. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Laila Buassali Chiedde, 94. Natural de Avanhandava (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Ademi Santos de Mendonça, 59. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia na Vila Taquaral, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.