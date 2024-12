Grande ABC... e o Estado Novo.A região sob o signo da exceção.

Décio de Toledo Leite, advogado paulistano, foi o primeiro prefeito do Grande ABC a vir de fora. Como “forasteiro”, substituiu ao ribeirão-pirense Felício Laurito. Assumiu a Prefeitura de São Bernardo em 1938 e quando saiu, 15 meses depois, o município já se chamava Santo André.

De fato, o principal fato político de seu governo foi a transferência da sede do Município de São Bernardo para Santo André, por mero decreto estadual – e o Estado de São Paulo também estava sob as ordens de um interventor, no caso, Adhemar Pereira de Barros.

Em 1º de janeiro de 1939 os mapas da região teriam que ser alterados. Aos poucos, no lugar de Município de São Bernardo, o futuro Grande ABC passaria a se chamar Município de Santo André.

Dr. Décio, o prefeito desta transição, várias vezes isentou-se: não tinha nada a ver com as mudanças. Aparentemente, tinha razão. O novo quadro territorial do município começou a ser traçado por uma comissão estadual criada em abril de 1938, quando ainda era prefeito Felício Laurito.

Até então, o Município de São Bernardo compunha-se de seis distritos: São Bernardo (sede), Ribeirão Pires, Paranapiacaba, Santo André, São Caetano e Mauá.

O novo quadro territorial, a vigorar a partir de 1-1-1939, rebaixava a antiga sede São Bernardo a distrito e São Caetano a 2ª Zona do Distrito de Santo André – a primeira zona era Santo André mesmo, a nova sede.

Jornais como “O Globo” referiam-se à região como o maior núcleo de trabalho de São Paulo (cf. edição de 30-11-1939). E as duas novas zonas, no eixo Santo André a São Caetano, era a maior arrecadadora de impostos, seguida bem de longe pela Vila de São Bernardo.

MEMÓRIA – Alguns anos atrás fomos recebidos, em São Paulo, na Vila Clementino, pelo filho do prefeito Décio de Toledo Leite, que tem o mesmo nome do pai. O interlocutor preserva precioso material que o pai guardou dos tempos de prefeito de Santo André, uma parte do qual foi reproduzida neste espaço.

ABC

Os anos 1940 marcam outros dois momentos importantes na região, frutos de movimentos populares que resultaram na criação dos atuais Municípios de São Bernardo “do Campo” (1945) e São Caetano “do” Sul (1949). Formava-se o ABC, futuro Grande ABC.

SERIEDADE. Funcionalismo do Município de São Bernardo no gabinete do prefeito Felício Laurito em Santo André.

Caetano Parmeggiani (o primeiro sentado à esquerda), Octávio Tegão, (?), prefeito Laurito, Generoso Alves de Siqueira, (?) e Luiz Lobo Junior

Entre as mulheres, dona Adelaide Rizzo Angrisani, que desenvolvia um trabalho equivalente ao de um secretário de Governo dos dias atuais.

E entre os servidores e vereadores, Fioravante Zampol, Luiz Boschetti, Ernesto Menato, José Fortes, Luiz Massaini, Carlos Pezzolo, Antonio de Lima, Sócrates Henrique de Oliveira, Bernardo Godoy, Eduardo Barile, Baptista Branco e Bruno Pallazini

Nas ondas do rádio



Literatura.

Música.

Memória.

Por Milton Parron

Muitas vezes a gente lê um texto, um poema ou mesmo um livro, torna a reler e, no final, se dá conta de que não entendeu nada. A música, muitas vezes, facilita o entendimento.

No programa “Memória” da Rádio Bandeirantes, neste final de semana, serão destacados alguns poemas e livros de compreensão complicada que se tornaram tão populares que qualquer pessoa, mesmo as de pouca leitura, é capaz de identificar, embora nunca as tenha lido. A música é que facilitou a tarefa.

“Pasárgada” é um bom exemplo. Quando esse poema virou tema de samba-enredo de uma escola carioca até os meninos e as garotinhas, ensaiando seus primeiros passos na ginga do samba, aprenderam. Longe das escolas tradicionais, descobriram quem foi o escritor modernista Manuel Bandeira que escreveu “Vou-me Embora Prá Pasárgada, lá sou amigo do rei”, afirma ele.

O mesmo aconteceu com o poema dramático “Morte e Vida Severina”, obra-prima do pernambucano João Cabral de Melo Neto. O autor e a obra tornaram-se conhecidos por todas as pessoas, independentemente da cultura de cada uma, depois que o poema virou peça de teatro e foi musicada por Chico Buarque de Hollanda.

Vários outros exemplos serão apresentados no programa.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Hoje, às 22h; amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 28 de dezembro de 1994 – Edição 8895

MANCHETE – Pacote fiscal vai substituir IPMF.

Medida provisória criava mecanismo para compensar o fim do chamado “imposto do cheque” no governo FHC, a ser empossado em 1º de janeiro de 1995.

COMPORTAMENTO – Sobras do Natal faziam “fartura” de catadores.

Famílias que trabalhavam no lixão do Alvarenga, em Saõ Bernardo, duplicavam faturamento com os restos da ceia e embalagens de pacotes. Diziam: época é a melhor do ano.

Reportagem: Gonzalo Navarrete, com fotos de Luciano Vicioni.

AUTO & MOTO – Astra, da GMB, iria invadir o País a partir de janeiro de 1995.

EM 28 DE DEZEMBRO DE...

1804 - Recenseamento realizado na Capitania de São Paulo indicava uma população de 36.163 habitantes para a capital, que incluía, como bairro periférico, o atual Grande ABC, futura freguesia.

1944 – Ademir Tadeu Morare nascia no bairro Paraíso, em Santo André. Administrador de empresas. Desde os 14 anos trabalhou na indústria automobilística: da Internacional, em Santo André, à Autolatina.

Memorialista, Ademir se empenhou no projeto de revitalização do conjunto IAPI, na Vila Guiomar.

1959 - Maestro João Silvério da Silva, o João Gomes, recebia o título de Cidadão São-Bernardense, por propositura do vereador Laerte Pinchiani.

João Gomes é autor da música do Hino de São Bernardo, com letra de Wallace Simonsen.

HOJE

Dia do Salva-Vidas

Dia da Marinha Mercante.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Rio Branco, capital do Acre.

Aniversariam outros 50 municípios, entre os quais Amaralina (GO), Anapu (PA), Araricá (RS), Bom Conselho (PE), Caapiranga (AM), Conquista D’Oeste (MT), Macuco (RJ), Major Gercino (SC), Marcos Parente (PI), Ocara (CE) e Viçosa (RN).

Santos Inocentes: 28 de dezembro.

A Igreja recorda os meninos de Belém e arredores, de idade inferior a dois anos, que foram arrancados de suas mães e assassinados cruelmente, por ordem de Herodes.