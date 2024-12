SAI tem neblina e congestionamento intenso nesta quinta-feira

Um dia pós o Natal, o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) apresenta trânsito travado em direção à Capital. Na Anchieta, a lentidão se estende do km 54 ao 44, sendo que na Imigrantes o congestionamento é ainda mais intenso, do km 58 ao 49. A operação nas vias está em 5x5 nesta quinta-feira (26).

As rodovias estão sob excesso de veículos, de acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelas ambas estradas. Em trechos do SAI, há grande concentração de chuva e neblina.

No momento, a Anchieta se apresenta como a melhor opção para quem desce à Baixada Santista. No sentido Litoral, a Imigrantes congestiona do km 40 ao 43.