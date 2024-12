Beyoncé faz anúncio misterioso após show do intervalo na NFL

Showzaço! Beyoncé apresentou ao vivo pela primeira vez o seu último álbum lançado, Cowboy Carter, na última quarta-feira, dia 25, no intervalo do jogo de Natal da NFL, jogo de futebol americano, transmitido pela Netflix. No show, a cantora entrou em cima de um cavalo branco com um look na estética do disco; e durante a apresentação trouxe participações especiais.

Beyoncé trouxe ninguém mais, ninguém menos que a própria filha, Blue Ivy, para subir no palco com ela. As duas fecharam a noite com a música Texas Hold 'Em, na qual a menina e a mãe dançaram juntas. Além dela, outros convidados se apresentaram ao lado da cantora: Post Malone, que cantou o feat Levii's Jeans; e o Shaboozey, que também apareceu para cantar a música que eles têm juntos, Spaghetti.

Vale lembrar que essa não foi a única vez que Beyoncé se apresentou na liga esportiva. Ela já cantou no Super Bowl, em 2013, e depois em 2016.

A cantora finalizou o show com um anúncio misterioso, e ainda publicou no Instagram o mesmo trecho. No vídeo, ela aparece montada em um cavalo branco e a data 14 de fevereiro de 2025 aparece. Na legenda, ela escreveu:

Olha para esse cavalo.

O que você acha que vem por aí?