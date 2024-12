Com a chegada de Clara, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo brindam a chegada da filha

O nascimento de Clara não poderia ter sido mais especial para Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo. A pequena nasceu no dia 25 de dezembro, e o parto contou com a presença de boa parte da família, incluindo Wanessa Camargo, que será madrinha da criança. Com isso, através das redes sociais, o cantor compartilhou um vídeo brindando as boas novas.

No registro, Camargo aparece dizendo:

- Ao lado das pessoas que a gente ama aqui. Ao lado do médico responsável por esse milagre na nossa vida, família, enfim, só pessoas especiais aqui pra gente dedicar esse momento e brindar com vocês. Com outra pessoinha que está chegando na nossa vida: Clara. Saúde! Viva Clara!

Na legenda, Zezé ainda escreveu:

Bem-vinda, nossa Clara! Brindaremos sempre à sua vida.

Clara é a primeira filha de Zezé com Graciele Lacerda. O cantor também é pai de Igor, Wanessa e Camila, frutos do antigo casamento com Zilu Godoi.