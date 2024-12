João Viana será o vereador mais jovem da história de São Bernardo

O cientista político João Viana (Cidadania), 24 anos, postou no início deste mês um vídeo nas redes sociais no qual ele e o deputado federal Alex Manente (Cidadania) preparam-se para embarcar no Aeroporto de Congonhas rumo a Brasília para mais uma semana de trabalho. Seria um vídeo como outros que Viana já publicou não fosse por um detalhe: era a última viagem dele à Capital do País como assessor parlamentar de Alex. Dividido, nos últimos quatro anos, entre as atividades no gabinete do deputado na Câmara Federal, o curso superior em Ciências Sociais na USP (Universidade de São Paulo) e cursos de formação política, Viana terá seu próprio corpo de assessores a partir de 1º de janeiro.

Aos 24 anos, um mês e dez dias, ele elegeu-se vereador no dia 6 de outubro, tornando-se o mais jovem a ocupar uma cadeira na Câmara de São Bernardo. Com isso, superou a marca do próprio Alex, que se elegeu em 2004 aos 25 anos, um mês e nove dias.

Com 6.897 votos, Viana é o quinto mais votado da próxima legislatura da cidade. Apesar da tenra idade, ele chega ao Legislativo com uma formação técnica e prática capaz de causar inveja em muito político experiente.

Os primeiros sinais de que Viana se interessaria pela política apareceram cedo. “Minha mãe diz que, na infância, eu gostava de assistir ao horário eleitoral, decorava as propostas dos candidatos.” No ensino médio, por influência do pai engenheiro, matriculou-se no curso técnico em eletrônica. Porém, no Colégio Salvador Arena (Termomecanica), o contato com disciplinas como Sociologia e Filosofia fez despertar novamente o interesse pela política. “Naquele momento, não pensava em ser candidato. Só me interessava pelo tema.”

Enquanto a sonhada vaga no curso de Ciências Sociais da USP não vinha, o que só ocorreu em 2019, Viana ingressou no Acredito, movimento suprapartidário de renovação na política fundado em 2017 que tem na deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) seu principal expoente, e fundou um núcleo no Grande ABC. “Começamos a fazer algumas ações de educação política. Criei um perfil no Instagram chamado João Viana e a Câmara Secreta, que procurava desmistificar a atividade legislativa. Ia em todas as sessões”, recorda.

Quando descobriu que, das centenas de candidatos à vereança em 2016, só um tinha sua idade, Viana decidiu se candidatar no pleito seguinte. “Não enxergava na Câmara de São Bernardo ninguém que pudesse dialogar com pessoas da minha idade. Isso me despertou o interesse em concorrer.” Aos 20 anos, já pelo Cidadania, ele obteve 1.682 votos, insuficientes para elegê-lo – ficou na primeira suplência.

Viana é da Geração Z, como são chamados os nascidos entre a segunda metade dos anos 1990 e o início dos anos 2010, que se caracteriza por ser nativa digital e por considerar que a política tradicional é incapaz de resolver as mazelas do País. “O problema não está nos jovens, mas na política, que não traz sentimento positivo. Tudo o que a gente ouviu é negativo, então é natural que o jovem se afaste. Muitas pessoas na faixa etária de meus pais foram filiadas ao PT, ao PSDB, porque viam nesses partidos uma esperança. A diferença é que nós, jovens, já crescemos em meio à decepção”, avaliou.

Viana tornou-se assessor de Alex Manente em 2021. Começou respondendo e-mails e mensagens de WhatsApp, mas ascendeu rapidamente no gabinete. Em 2022, coordenou a comunicação da bem-sucedida campanha à reeleição do deputado, que recebeu 196.866 votos, a maior votação no Grande ABC e da federação Cidadania-PSDB no Estado. “A convivência com o Alex foi uma graduação para mim. Costumo dizer que, neste ano, eu me formei duas vezes: na USP e com o deputado. Tive uma base teórica muito forte e uma base prática ainda mais forte, que é ter trabalhado com um deputado do calibre do Alex.”

O vereador eleito também se formou pela RenovaBR, escola de formação política pela qual passaram políticos como o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), com domicílio eleitoral em Santo André, e Tabata Amaral, entre outros.

Viana acredita que a renovação política, entendida como uma simples troca de nomes, não é suficiente. “A renovação precisa ser de pessoas, mas também de práticas e princípios. Não adianta trocar a pessoa se a prática for a mesma”, disse. Uma prova de que Viana não é um político tradicional é que usou materiais sustentáveis durante a campanha eleitoral.

Apesar do noviciado, Viana espera um convívio saudável com os demais vereadores. “Estarei lá para fazer a diferença que eu prometi durante a campanha. Para quem quiser embarcar comigo, as portas estarão abertas”, disse. O cidadanista espera fazer um mandato “independente” na gestão Marcelo Lima (Podemos). “Não estarei lá para falar mal de tudo indistintamente, nem bem de tudo indistintamente. O problema de se definir como situação ou oposição é que você fica preso a uma caixinha. Não foi isso o que prometi a meus eleitores. Certamente tenho capacidade técnica para decidir se um projeto é bom ou ruim para as pessoas.”

As prioridades do mandato serão definidas com base nas demandas encaminhadas ao hablasbc.com.br, plataforma criada por Viana que recebe denúncias sobre problemas enfrentados pelos moradores. Embora a Saúde não esteja entre as áreas mais demandadas do site, o vereador eleito avalia como “caótica” a atual situação da Pasta. “Proponho, inclusive, a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o Hospital da Mulher, em respeito às mães e à população. Não podemos assistir a novas mortes sem fazer nada. Se a gente não se sensibilizar com mortes, não vai se sensibilizar com mais nada.”