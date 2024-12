Palavra do Leitor - 26 de dezembro de 2024

Invasão - 1

‘Oficial de Justiça faz vistoria em imóvel invadido de São Caetano’ (Política, 25). Encontraram quem lá dentro? Porque nos dias em que passei por lá, estava cheio de homens na porta. Aliás, a última vez que passei tinha uns sete ou oito na calçada, com mais umas quatro moças. Só faltou a cerveja p acabar de animar o bate papo .

Meire Gazola

Invasão - 2

Veja o presentão que a Prefeitura (de São Caetano) dá para estas pessoas, que têm famílias sim, em plena véspera de Natal. Ao invés de fazer árvore de Natal no Paço para lacrar nas redes sociais, deveria acolher todas essas pessoas que ocupam um local abandonado para sobreviver.

Danilo Yamamoto

Gorjeta - 1

‘Caixinha é considerada 14º por trabalhadores do Grande ABC’ (Setecidades,25). Eu sempre contribuo todos os anos. E se prosperar mais, eu aumento o valor das contribuições. Eu só não ajudo mais pois, infelizmente, o atendimento nos comércios tem sido péssimo ultimamente. Pois as pessoas só gostam de atender quem aparenta ter dinheiro e está bem vestido. A ironia é que, normalmente, quem tem muito dinheiro é extremamente miserável e o pobre é quem sempre ajuda. Mas, enfim, eu ajudo aqueles que me respeitam e me tratam bem.

Bernardo SRJ

Gorjeta - 2

Eu faço (caixinha) no condomínio onde eu moro esse ano arrecadei R$ 6.170, valor que foi dividido entre os 15 funcionários. Temos 407 unidades no condomínio e apenas 111 participaram da caixinha, mas conseguimos um bom valor.

Janaina Loregian

Natal - 1

‘Para mais de 40 mil no Grande ABC, Natal é apenas ‘um dia comum’ (Setecidades, 24). A data de 25 de dezembro foi escolhida para que a comemoração do nascimento de Jesus coincidisse com a festividade romana do ‘nascimento do deus Sol’. A escolha foi feita pela Igreja no Século III D.C, com o objetivo de converter os povos pagãos para o império romano. O Natal é bom para o comércio pois as pessoas entram em surto coletivo gastando tudo o que têm.

Simone Carneiro

Natal - 2

Sendo muçulmanos, não celebramos o Natal. Mas o profeta Jesus (que a paz esteja com ele) tem muita importância em nossa religião e Ele é um dos cinco profetas mais importantes do islamismo. Celebramos sua vida todos os dias, seguindo a religião monoteísta na qual Deus é o único divino e Jesus (que a paz esteja com ele) é seu mensageiro. Os muçulmanos não celebram com álcool, dança ou música, mas nós, muçulmanos, ao redor do mundo, celebramos nossas ocasiões especiais lembrando de Deus e seguindo as ordens divinas.

Yawi Abbas

Inflação - 1

‘Inflação dita o cardápio da ceia de Natal no Grande ABC’ (Economia, 25). Falem o que for, mas nunca vi tanta fila e tanta gente comprando. Quem torceu contra se deu mal. Mas, obviamente, não abriu mão do 13° salário que é conquista da esquerda e luta popular.

Fabian Tenente

Inflação - 2

Inflação é criada pelo próprio mercado. A Faria Lima está furiosa. Mas em 2025 será o ano da colheita. Com o novo presidente do BC (Banco Central), será o Natal mais próspero do Brasil.

Mohamed Saadi

Recuperação

‘Três empresas por dia pedem recuperação judicial na região’ (Economia, 24). Com os pacotes de Lula e Haddad, vai aumentar mais ainda. Dentro do País desse desgoverno dos impostos, taxas e inflação abusivas, que são as mais altas do mundo. Com isso o desemprego vai ter um aumento recorde.

José Carlos Bento

Ano Novo

Espero que o povo brasileiro tenha passado bem esse Natal, o comércio idem com previsão de 7% de crescimento nas vendas. A partir daí nem tudo é festa, já que, após o Natal é olho no fiscal! Ou no Planalto, de quais serão as novas desculpas (de maioria esfarrapada) do por que Lula, teimosamente segue não privilegiando o equilíbrio das contas públicas. Em função disso o dólar chegou aos R$ 6,30, na segunda-feira, 23, fechou nos R$ 6,18, que para acalmar o mercado o BC, teve que vender US$ 16,76 bilhões, e hoje, 26, vai vender mais US$ 3 bi. E de forma preocupante enxuga nossas reservas cambiais. Tudo em razão de um pacote de cortes de gastos de expectativa pífia.

Paulo Panossian

São Carlos – SP

Boas-festas

