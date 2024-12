Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo mostram detalhes do nascimento da filha e comemoram: Clara chegou para iluminar nossas vidas!

Alegria sem tamanho! Como você acompanhou aqui, a pequena Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda nasceu na manhã de Natal. Para comemorar a chegada dela, o casal compartilhou alguns cliques da hora do parto e abriram o coração.

Na legenda do álbum, em que Zezé e Graciele aparecem emocionados, os papais babões se declararam para Clara. Vale lembrar que ela chegou antes do previsto:

Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus! Clara chegou para iluminar nossas vidas!