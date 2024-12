Após perder pet, Anitta tranquiliza fãs: Achamos o Charlie

O caos já passou! Nesta quarta-feira, dia 25, Anitta deixou os fãs preocupados ao anunciar de manhã que o doguinho Charlie tinha sumido. Mas a situação foi resolvida em poucas horas, e para agradecer o apoio, a cantora voltou a falar com os seguidores.

Os anitters amanheceram com uma informação tensa da cantora de Envolver contando que precisava de ajuda para encontrar um de seus pets. No vídeo, ela dizia que depois de toda a comemoração e alegria do dia especial ela não conseguia encontrar o cachorro. Além disso, ela explicou que passou horas olhando as câmeras de segurança.

Após algum tempo, Anitta voltou a falar com os seguidores pelos Stories e anunciou que já tinham encontrado o pet:

- Achamos o Charlie gente, depois eu conto para todo mundo o que aconteceu. Passando aqui para agradecer todo mundo que se disponibilizou a ajudar.