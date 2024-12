Em época de final de ano, Beth Goulart relembra tradições que aprendeu com a mãe Nicette Bruno: Minha mãe era muito festeira

Beth Goulart sempre se lembra de sua mãe, a atriz Nicette Bruno, durante as festividades de final de ano. Em entrevista, a atriz e escritora compartilhou que esse período costuma ser de muita alegria e união em sua família, mesmo após a morte da matriarca, em dezembro de 2020.

- A nossa família é nossa ancestralidade. A gente é o que é hoje graças ao que eles foram antes de nós. Então, a gente recebe toda essa informação, toda essa cultura, toda essa maneira de enxergar a vida e o cotidiano. E claro que os rituais fazem parte dessa cultura. Fazem parte dessa experiência que vivemos juntos, começa contando Beth.

Com carinho nos olhos, a autora, que acaba de lançar seu segundo livro, continuou:

- Minha mãe adorava Natal. Natal e Ano Novo. Minha mãe era muito festeira. Consequentemente, nós também somos, né? A gente teve essa convivência maravilhosa, esse momento em que a família fica junta, esse momento em que colocamos muitas esperanças no ano que vai começar. Isso eu acho muito positivo. Então, para mim, Natal sempre tem que ter alguma coisa ligada à família. Eu acho importante.

Já no Ano Novo, Beth conta que Nicette tinha algumas superstições:

A mãe sempre tinha champanhe, uma uvinha dentro, sempre tinha folha de louro para significar prosperidade. As sementinhas da romã. É uma simpatia boa. Não é assim. Ah, se eu não fizer isso, não vai acontecer. Não é nesse nível de crença. É só no nível de ritual. É uma forma de estimular as pessoas a desejarem coisas boas. Umas para as outras.