Oficial de Justiça faz vistoria em imóvel invadido em São Caetano

A Justiça, por meio da 4ª Vara Civil de São Caetano, expediu mandado autorizando vistoria de constatação no imóvel invadido no dia 21 de novembro, na Rua José Benedetti, no bairro Cerâmica. O grupo ligado ao Movimento Olga Benário diz que “ocupa” o local para criar uma casa de apoio à mulheres vítimas de violência.

Ontem, véspera de Natal, uma oficial de Justiça esteve no local, por volta das 10h. Segundo o advogado Matheus Magarotto, representante do proprietário da área, Manoel José Afonso, os invasores, a princípio, foram “relutantes” e não queriam deixar a oficial entrar no prédio, porém, após diálogo e ameaça o uso de força policial, foi permitida a vistoria.

“A oficial, assim que conseguiu adentrar o prédio invadido, não constatou a presença de crianças ou idosos. Encerrada a diligência, relatório será produzido para o juízo promover o exame da liminar reintegratória”, comentou Magarotto.

Segundo informações apuradas pelo Diário, na hora da vistoria duas mulheres e dois homens estavam no imóvel.

A equipe de reportagem flagrou, durante a diligência, um homem escondido dentro de um carro em frente ao prédio invadido. Após a oficial de Justiça e o advogado deixarem o local, a pessoa desembarcou do veículo e teve sua entrada no imóvel invadido autorizada.

Uma decisão final sobre o caso deve sair antes de terminar o ano.