SP tem alerta de chuvas fortes para feriado do Natal; veja tempo da semana

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para chuvas fortes em São Paulo no feriado de Natal. De acordo com o órgão, as chuvas serão mais intensas na capital e nas regiões Metropolitana, Litoral Norte, Litoral Sul, de Campinas, de Sorocaba, de Bauru e do Vale do Paraíba. O alerta vale até a sexta-feira, 27.

Segundo a Defesa Civil, este dia de Natal será marcado por sol entre nuvens. A temperatura aumenta e, com a umidade vinda do oceano, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas em diferentes regiões de São Paulo. Temporais devem se formar nas regiões de fronteira com Minas Gerais.

Na quinta-feira, 26, a previsão é de pancadas de chuva fortes, com raios e rajadas de vento em todo o Estado. Uma frente fria e um corredor de umidade do ar vindo da Amazônia favorecem essas condições. Pode haver acumulados expressivos de chuva, de acordo com o órgão estadual. Como o solo já estará encharcado, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alertou para tempo instável em São Paulo. Nesta quarta-feira, 25, está prevista a formação de um canal de umidade e a aproximação de uma área de baixa pressão nas regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara, Piracicaba e Bauru; Campinas, Vale do Paraíba e Mogiana; além da região Metropolitana, da capital e de Sorocaba.

Isso significa que o instituto prevê pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na quinta e na sexta-feira, as instabilidades ganham força e há previsão de acumulado de chuva de até 100mm para as regiões de divisa com Minas Gerais.

Na capital, previsão de chuva mais forte na quinta e na sexta; há potencial de alagamentos e enchentes

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) informa que a previsão para este dia de Natal é de sol entre nuvens. A temperatura média é de 20°C e a máxima, de 25°C. O órgão prevê pancadas de chuva de moderada intensidade para o fim da tarde.

Na quinta e na sexta-feira, há previsão de expressivos volumes de precipitação, devido à formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). De acordo com a Prefeitura, trata-se de uma "banda de nuvens que se estende desde o norte do País, conectada a uma frente fria no litoral do Sudeste".

Diante dessas condições, o CGE alerta para o potencial de alagamentos, enchentes, transbordamentos de rios e córregos e deslizamentos de terra em áreas de risco.