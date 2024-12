‘Pegarei uma prefeitura muito estruturada’, diz Tite Campanella

Faltando uma semana para tomar posse como prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL) demonstra tranquilidade com o que irá encontrar no Palácio da Cerâmica a partir de 1º de janeiro. Principalmente porque grande parte de seu secretariado faz parte da atual gestão e sabe muito bem como estão as contas da cidade.

“Eu pego uma prefeitura estruturada, com um orçamento muito robusto, sem nenhum tipo de preocupação com relação a liquidez financeira e nem com fluxo de caixa. Uma coisa muito tranquila. A transição será muito bem feita, entre eu e o prefeito (José) Auricchio (Júnior -PSD) e com a equipe também. Muita gente que está com ele permanece comigo. Então, eles vão fazer a transição transacionando entre eles mesmos. Será uma coisa muito tranquila e muito calma”, diz o futuro prefeito.

Os dias que faltam até o dia da posse serão de muito diálogo, segundo Tite. Ele fala em conversas com os secretários e também com os vereadores, além da definição dos nomes que irão compor o segundo escalão do governo.

Com os secretários, a ideia é “definir as primeiras medidas que eles vão adotar em cada área administrativa”. Com a Câmara, o período será de articulações. “Vamos ver qual que é o caminho que eles (vereadores) querem seguir com relação a (escolha do) presidente, mesa diretora, liderança e presidências das comissões”, detalha.

Sobre o nome do futuro presidente do Legislativo, Tite se esquiva em apontar um favorito. “Todos os 21 vereadores têm condições de ser presidente. São pessoas com performance muito positiva, eleitoralmente falando. Você tem uma uma turma nova aí que teve muito voto, ou seja, com ótima representatividade na cidade. Mas eu acho que a questão não é de uma pessoa, mas de uma filosofia de trabalho que a gente quer implementar”, despista.

Sobre Gilberto Costa (Progressistas), que vai para o sexto mandato e que já se colocou como candidato à Presidência (e diz ter 15 votos), Tite destaca suas qualidades. “Ele tem uma série de virtudes. Experiência, principalmente, ele tem bastante. Mas acho que esse é um processo que ainda nem começou”, afirma.

CONSÓRCIO

Mais uma vez Tite não descartou o retorno de São Caetano ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, mas esse é uma assunto que ainda demanda alguns ajustes.

“Eu participei da última reunião dos prefeitos, e quero ser convidado para outras, mas eu sou um convidado chato, daqueles que bota defeito na festa. Mas isso é porque eu quero fazer parte do do Consórcio. Mas eu quero fazer parte de um consórcio que funcione. Eu não quero ser parte de um consórcio que simplesmente fica se esgotando dentro dele mesmo”, explicou.

Tite afirmou que tem falado muito com os prefeitos a respeito do tema, principalmente com Marcelo Lima (Podemos), que já anunciou a volta de São Bernardo assim que assumir a Prefeitura, e com os demais chefes do Executivo das cidades da região. “Eu estou entre amigos e fico muito tranquilo. De uma forma ou de outra a gente vai ter uma participação regional. A gente vai ter bastante interlocução com esses prefeitos todos”, afirma Tite.