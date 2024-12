Palavra do Leitor - 25 de dezembro de 2024

Barba - 1

‘Barba admite ‘custo de vida alto’, mas nega problemas na política econômica nacional’ (Política, 23). Dois pontos me chamaram à atenção na análise do deputado estadual Teonílio Barba do PT. A primeira foi o monte de asneira dita, nem compensa comentar. A segunda, foi a falta de educação com o presidente do Banco Central, chamando-o de canalha. Que falta de compostura.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Barba - 2

Claro que não há problema econômico com ele. Basta olhar no site da Transparência Brasil seu salário e privilégios. Há muito tempo o Barba não sabe o que é salário de chão de fábrica!!!...

Donizete Melo

Instagram

Barba - 3

O Governo está fazendo de tudo para melhorar a questão econômica , infelizmente a grande maioria das pessoas desconhece ou finge não querer entender os fatores das altas dos alimentos e outros produtos essenciais , mas com a entrada do novo presidente do BC as coisas vão caminhar ao progresso!

Mahamed Saadi

Instagram

Doria - 1

‘Doria: Região presisa ser mais agressiva para obter investimentos’ (Política, 23). Pronto o cara que afundou o Estado de São Paulo falando isso. Até hoje muitas pessoas não conseguiram se recuperar do arrebento do fecha tudo que ele fez,

Wesley Cavenago

Instagram

Doria - 2

Odeio concordar com ele, mas é verdade. Povo precisa parar de ser petista e saber que governantes nunca ajudaram o povo.

Emerson Cavalcante

Instagram

Doria - 4

Claro. Falou o cara que cortou a linha bronze de metrô que atenderia a região.

Cristiano Moreira

Instagram

Tragédia - 1

‘Ex-moradora de Santo André é vítima da ponte que desabou’ (Setecidades, 24). Quem será responsabilizado por isso? Quem será preso por não fazer a manutenção e reparos ou construir a ponte de madeira segura e respeitando critérios pra segurança da população, quem responderá por crime de negligencia? E por perdas de vidas inocentes? Queremos respostas da prefeitura e do governo dos dois Estados que são responsáveis pelo acidente , que para mim e crime.

Vera Alice Ribeiro de Souza

Instagram

Tragédia - 2

Volta e meia uma determinada rodovia recebe o nome de ‘estrada da morte’. São vários os fatores que contribuem para isso. Falta de manutenção, de sinalização etc. Detalhes que sempre apontam para a omissão do poder público. Nesta semana, que para a maioria das pessaso é de festas, duas famílias do Grande ABC choram a perda de seus entes. Uma de Mauá, que perdeu três pessoas, incluindo um bebê de 1 ano, no acidente com a carreta, em Minas Gerais, e outra de Santo André, a da caminhoneira Andreia Maria de Souza, que teve o azar de passar com seu veículo em uma ponte que já deveria ter sido interditada. E que veio a cair.

João Gomes

Mauá

Lindeberg

A entrevista de Lindberg Faria desmistifica a implicância de Lula a Campos Neto, atual presidente do Banco Central. Diz o futuro líder do PT que, como (Gabriel) Galípulo foi indicado por Lula, o posicionamento muda completamente, ou seja, mesmo que a taxa de juros esteja alta não será mais problema. O governo espera submissão total, apesar de dizer que Galípulo atuará com independência. Até aqui o BC foi independente, o que causou a ira em Lula. O futuro dirá quem estava certo. Apesar do dólar interferir no preço da carne, na inflação dos alimentos e na popularidade de Lula, 2025 será um grande desafio para o novo líder do PT. Resta saber se o novo “ lobo” conseguirá conduzir sua alcateia.

Izabel Avallone

Capital

Dino

O ministro do STF, Flávio Dino, faz muito bem enquadrar novamente o Congresso. Quando, infelizmente, os líderes dos partidos seguem afrontando decisões da Corte, quanto a destinação das emendas de comissão que continuam sendo utilizadas sem transparência e rastreabilidade como estabelecidas pelo STF, em 2022. E o ministro Dino, em boa hora, suspende a liberação de R$ 4,2 bilhões destas emendas que deveriam ser liberadas até o final deste ano. Enquanto congressistas reagem dizendo que vão recorrer desta decisão, Dino, pede a Policia Federal que faça abertura de inquérito para investigar a destinação dos recursos das emendas, já que, denúncias feitas pela impressa indicam atos de corrupção com os recursos dos contribuintes.

Paulo Panossian

São Carlos – SP

Boas-festas

