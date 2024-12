Casal de São Bernardo doa 1.500 refeições na véspera do Natal

Um gesto de solidariedade garantiu a refeição de pessoas em situação de vulnerabilidade na véspera do Natal. Um casal de São Bernardo doou R$ 1.500 ao Bom Prato, localizado no Centro do município, e surpreendeu parte dos frequentadores que descobriram a doação na hora do pagamento – todas os 1.500 almoços servidos no dia já estavam pagos.

O gerente da unidade, Ezequias Jesus dos Santos, contou que o casal, que prefere não ser identificado, doa mensalmente cerca de R$ 620 à unidade, sendo a última doação do ano na segunda-feira (22). As unidades do restaurante popular ofereceram hoje um cardápio especial pelo valor de R$ 1.

Morador em situação de rua há dois anos, Diego Ribeiro da Silva, 33 anos, agradeceu a ação solidária e disse que a economia poderá ser utilizada em outra refeição. “Esse tipo de atitude é muito bacana, pois ajuda muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm uma casa para ir e uma alimentação garantida no dia. O Bom Prato é essencial para nós que vivemos nas ruas, a comida é maravilhosa, venho todos os dias aqui”, contou Diego, que vende bala no farol e arrecada cerca de R$ 30 por dia.

Com decoração natalina, a unidade serviu um cardápio especial de Natal, composto por frango à parmegiana, macarrão com brócolis e bacon, salada Noel e mini panetone de sobremesa. As refeições foram servidas das 10h30 até às 14h.

O comerciante Valdenor Arnaldo Alencar, 59, aprovou o almoço. “Estava tudo delicioso, como sempre, mas hoje estava especial. A comida aqui é ótima. Como trabalho na rua e moro sozinho, venho todos os dias, me ajuda muito”, disse o frequentador, que vende sorvete nas ruas do município.

Não é só pela economia que as pessoas frequentam o Bom Prato. Segundo o gerente da unidade, 75% dos frequentadores são idosos que moram sozinhos; 15% são pessoas em situação de rua e os demais são profissionais que trabalham no entorno. “Muitos idosos enfrentam abandono familiar e encontram aqui um local de socialização. Eles fazem amizades criam laços com funcionários e voluntários”, explicou Santos.

Além das doações em dinheiro, o Bom Prato também conta com a generosidade de voluntários, que ajudam a servir refeições na mesa para pessoas com deficiência e idosos. A unidade de São Bernardo possui 27 funcionários e cinco pessoas voluntárias, entre elas a idosa Sônia Regina de Souza, 71, que faz parte da equipe desde a inauguração do equipamento, em 2019.

“Trabalho todos os dias, no almoço e no jantar. É muito bom poder ajudar o próximo e fazer novas amizades, principalmente com outros idosos. Moro com meu marido, vir aqui ajuda a me distrair”, destacou a voluntária.

A doação de refeições feita pelo casal de São Bernardo inspirou os frequentadores. Na entrada da unidade, os usuários fizeram questão de contribuir com a caixinha dos funcionários, que deve ser distribuída no dia 27.

ANO NOVO

Para o Ano Novo, os restaurantes populares vão oferecer almoço no dia 31, na véspera. O cardápio especial é composto por pernil à califórnia, farofa festiva e salada Ipanema, com pêssego de sobremesa.

Sobre os cardápios festivos, a responsável pela Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional do Bom Prato, Rita Dalmaso, disse que o programa mantém uma relação próxima com os frequentadores durante o ano e que não poderia ser diferente nas datas festivas.

“Saber que o nosso trabalho pode ajudar tantas pessoas a ter um prato de comida digno na mesa e ainda celebrar ao lado de outros frequentadores, é muito emocionante. O cardápio se mantém balanceado, feito por nutricionistas, mas leva em conta os pratos típicos de fim de ano”, explicou.

HISTÓRICO

No ano passado, durante os dias em que foram servidos os cardápios especiais de Natal e Ano Novo, as cinco unidades do programa Bom Prato no Grande ABC serviram 8,3 mil refeições. De janeiro a novembro deste ano, os mesmos restaurantes populares serviram cerca 2,3 milhões de refeições – média de 209 mil por mês.