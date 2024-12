Obituário - 25 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Erineu Edson Maranesi

(São Bernardo, 13-8-1939 – 19-12-2024)

Advogado. Compositor. Filho de Luiz Maranesi Filho e Júlia Prearo Maranesi. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Parte aos 85 anos. Deixa a esposa Maria Amélia Belotti e seis filhos: Fabiana, Natale, Diogo, Telma, Luiz e Claudia. Está sepultado no Cemitério de Vila Euclides.

SANTO ANDRÉ

Juventina Gonçalves da Silva, 100. Natural de Assis (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida Nunes Pavani, 89. Natural de Itajobi (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Clélia Silveira Campos, 88. Natural de Camanducaia (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Malvina Turina Zampolo, 87. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosália Gerlach Martins, 84. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emília de Castro Souza, 82. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldemar Tolentino Marques, 79. Natural de Bady Bassit (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elecesina Rodrigues de Macedo, 75. Natural de Campinas do Piauí (Piauí). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Luís da Silva, 71. Natural de Ibitiara (Bahia). Residia na Vila Linda, em Santo André. Pedreiro. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Figueiredo Gomes, 71. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manuel Messias dos Santos, 71. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odete Martins Bergamin, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida dos Santos Rominguez, 69. Natural do Morro Agudo (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Assis da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Francisco da Silva, 66. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosana Torres Sobral Soares, 51. Natural de Taboão da Serra (SP). Residia no Jardim Novo Embu, em Embu das Artes (SP). Auxiliar administrativo. Dia 20, em Santo André. Memorial Parque Embu das Artes.

Mirela Aparecida Miyake, 44. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Atendente. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciano Firmino da Silva Santos, 22. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Marceneiro. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Linda Martins Moutinho, 88. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson Coelho de Oliveira, 73. Natural de Itaí (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Bruno Fernandes Becker, 34. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Mascote, em São Paulo. Dia 20, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Hamilton Ribeiro Filho, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 20, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

DIADEMA

José Antônio Assis Salvo, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Leocádio Gregório da Silva, 78. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

José Severino do Nascimento, 67. Natural de Escada (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Alcindo Regado Fernandes, 81. Natural de Portugal. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Cleusa Rodrigues da Silva, 75. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Eliana Bispo dos Santos, 48. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.