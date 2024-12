Obituário - 26 de dezembro de 2024

SANTO ANDRE

Ilza Oliveira de Sousa, 87. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José de Assis Costa, 83. Natural de Caconde (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 21 Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Izaias Augusto de Lima, 82. Natural de Olinda (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ferreira de Oliveira, 73. Natural do Mar Vermelho (Alagoas). Residia no Centro de Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Martinha Trindade dos Santos, 73. Natural de Santa Mercedes (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manuel Messias dos Santos, 71. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Miguel de Oliveira, 70. Natural de Icó (Ceará). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Assis da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Osmar Pinheiro de Oliveira, 69. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Expedito Rosendo da Silva, 64. Natural de Jardim (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Encanador. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdecir Charrua, 53. Natural de Bilac (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agatha Bianca da Silva Peres, 28. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Garçonete. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Zilda de Oliveira Almeida, 79. Natural de Ibiúna (SP). Residia na Vila Aurora, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

SÃO CAETANO

Lana Cristina da Silva, 60. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano, Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Áurea Wagner, 82. Natural de Piracaia (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Cândida Dias Palácio, 74. Natural de Tarrafas (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

Rodrigo Oliveira dos Santos, 44. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Antonio Santos França, 81. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia na Estância Nobless, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.