Diego Martins conta como costuma celebrar o Natal: - É família

O fim de ano é uma época especial para muitas pessoas, incluindo Diego Martins. Em entrevista, ele compartilhou suas tradições e momentos favoritos dessa temporada tão esperada.

Na conversa, Diego não escondeu sua paixão pelo Natal, apesar de não seguir uma religião específica, é uma data que o ator gosta de celebrar com a família.

- Eu amo Natal. Amo Natal. Mas Natal para mim é família. Então eu fico com família, ano novo com os amigos, é sempre assim todo ano.

Muitas pessoas seguem algum ritual ou tem alguma superstição para as celebrações fim de ano, no entanto, Diego não faz parte desse grupo, apesar de ter o seu jeitinho especial de curtir as datas.

- Superstição eu não tenho, não. Eu gosto de fazer a ceia antes... Quer dizer, à meia-noite. E eu nem sou católico, mas eu gosto de seguir essa superstição do Natal.