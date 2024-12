Estrelando Um Natal Complicado, Gaby Spanic fala da importância de filmes natalinos: - Ter a família mais unida

O clima de Natal já está por todos os lugares! Para celebrar a data com quem mais amam, muitas pessoas se reúnem para assistir filmes natalinos. Gaby Spanic estrelou o longa Um Natal Complicado e falou que em meio a todos os problemas da vida é bom ter uma comédia romântica para se distrair. Além disso, a atriz que brilhou em a Usurpadora também se declarou uma eterna criança apaixonada pelo Natal.

Em coletiva de imprensa, Spanic revelou que vê os longas que se passam na época das festas como uma alegria para a vida corrida e cheia de problemas do público.

- O mundo está de ponta cabeça, o mundo com conflitos, guerras, é lamentável, há muitos filmes sobre esses temas. Os longas de natal buscam em meio a tanta dor, a tantas desgraças, que confortam a alma, que fazem amar, eu digo que é um grande acerto, que não devemos perder isso nunca.

Comemorando o sucesso dos filmes da grade especial de final de ano do History e Lifetime, chamado de Amor no Natal, Gaby contou que as atrações servem também como uma oportunidade de reunir quem os espectadores mais amam para curtir um tempo em conjunto.

- A família é o primordial, [os filmes] são como uma desculpa para juntar a todos. Muita gente pensa só em trabalhar, esta é uma oportunidade que temos de ter a família mais junta, de unir ela. Eu digo que é uma vitória e que não devemos perder esses costumes, isto com a família. Seguirei sendo uma menina adulta que ama a comemoração, que ama a comida, que ama os jogos, que ama os abraços, é uma época de reconciliação, de amor, de gratidão, isso não podemos perder nunca.