Erika Schneider relembra momentos especiais de 2024: - Um dos melhores anos da minha vida

Érika Schneider está preparada para se despedir de 2024 com chave de ouro e iniciar um novo ciclo em 2025. A influenciadora teve um ano repleto de muitas conquistas e já possui planos profissionais para o que está por vir, como o cargo de assistente de palco ao lado de Isabelle Nogueira no programa Eita Lucas!, comandado por Lucas Guimarães no SBT, que estreia em março.

Porém, antes de adentrar 2025, vem as comemorações natalinas e de Réveillon. Em entrevista, a famosa revela quais são suas tradições de final de ano e como gosta de passar as festas:

- Eu gosto de passar sempre o Natal em família. No Réveillon eu gosto geralmente de ir pra praia, de passar em alguma cidade litorânea. Gosto de passar com roupa clara, gosto disso. Todo final de ano eu sempre pego uma tarde para ficar escrevendo as coisas, me conectar bem com Deus, escrever os meus desejos, os meus planos pro próximo ano. Eu acho que eu sempre faço isso e outra coisa que eu faço também muito é usar uma roupa clara ou vestido branco ou dourado, coisas assim.

Ela ainda relembra como foi passar o Ano Novo na Alemanha quando tinha 15 anos de idade e morava fora do Brasil. Érika conta que os europeus tem costumes diferentes e não costumam usar roupas claras como os brasileiros.

- Uma vez, quando morei fora do Brasil, eu tinha uns 15 anos, eu passei na Alemanha. E o europeu não tem muito essa cultura que o brasileiro tem, né, de usar roupas claras. Mas eu acho isso muito bonito, eu gosto, sabe, eu trago sempre pra mim. Eu lembro que esse ano novo me marcou muito, que eu lembro que o pessoal lá não usava roupas claras, não tem essa tradição, lá é frio. Eu gosto ao contrário, eu gosto sempre de passar em um lugar quente, rodeada de gente vivendo um momento feliz, confraternizando. Essas são as que eu faço.

Ao fazer um balanço de como foi o seu 2024, a modelo celebra as felicidades que colecionou, pois seu 2023 havia representado um período difícil em sua vida. Agora, ela se anima com o convite para voltar a trabalhar na televisão e conta com entusiasmo sobre as viagens que fez.

- Eu acho que 2024 foi um dos melhores anos da minha vida. Foi um ano incrível, que Deus fez uma reviravolta em minha vida em vários sentidos, de trabalho, pessoal. Eu consegui concretizar várias coisas que eu queria muito. Foi um ano muito positivo. O Ano passado foi um ano muito difícil, esse ano foi um ano que eu consegui realmente concretizar coisas, foi um bem diferente do ano passado, e quais seriam os pontos altos? Eu acho que momentos felizes que eu vivi esse ano foi, uma delas foi essa, esse convite aí para voltar à TV, para finalizar ou fechar o ano com chave de ouro, foi muito legal, eu fiz várias viagens muito legais, importantes, a trabalho, fechei vários trabalhos. Também conheci lugares incríveis.

E completa:

- Eu também mudei de apartamento e tô sendo muito feliz nesse apartamento, fiquei com um pouco de medo no início, mas depois eu vi que realmente foi uma mudança muito positiva para o meu trabalho, para mim consigo ter mais tranquilidade, um espaço maior, então assim foi muito positivo para mim também conseguir finalizar várias coisas que eu queria ter finalizado nos outros anos, então acho que foi muito positivo por todos esses motivos também.

Mas o que mais será que ela está preparando? Érika mantém o mistério sobre quais serão seus próximos passos além do programa Eita Lucas!. A influenciadora explica que prefere guardar para si os planos e desejos até que eles se concretizem, para então compartilhar as novidades com os fãs.

- Um passo de cada vez. Eu sempre gosto de interiorizar primeiro os meus desejos e os meus planos, mas não fico falando muito. Eu gosto de exteriorizá-los. Acho que vai ser essa nova fase, trabalhando na TV. Quero continuar trabalhando muito com as redes sociais e com as marcas que eu trabalho hoje. Quero também crescer profissionalmente, conquistar outros trabalhos que eu desejo muito, com marcas que eu gosto, que eu admiro, poder continuar viajando também. Acho que o mais importante é você estar feliz fazendo o que você gosta. E ter saúde, ficar com a minha família também. Eu tenho vários, mas eu não gosto de contar não, vou anotar antes da virada do ano, depois eu conto pra vocês se concretizou ou não.