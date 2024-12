Inflação dita o cardápio da ceia de Natal no Grande ABC

Os consumidores do Grande ABC pretendem gastar em média R$818,16 com a ceia de Natal. Este valor, na maioria das casas, será dividido entre várias famílias, tornando o evento mais acessível. O dado foi levantado pelo CIM (Centro de Inteligência de Mercado), da Strong Business School.

“Mesmo com a prudência econômica, muitas famílias estão dispostas a investir um pouco mais neste Natal para garantir uma celebração tranquila, com a qualidade das comidas e a presença dos familiares”, explica o economista Sandro Maskio, coordenador do CIM.

A pesquisa também aponta para o impacto da inflação em diversos produtos, como azeite, frango, carne suína e panetones. Por exemplo, o azeite teve um aumento de 34%, o frango subiu 22% e os suínos cresceram 9,8%, refletindo a escalada dos preços e a necessidade de adaptação dos consumidores a este cenário.

“As escolhas dos consumidores refletem uma mistura de tradição e necessidade financeira. Apesar das dificuldades econômicas, o espírito natalino segue firme, mas agora com uma abordagem mais prática e consciente”, detalha Maskio.

Com o aumento das opções econômicas, como os cardápios mais simples e os preparos feitos em casa, a tendência é que o mercado se ajuste a essas novas necessidades sem comprometer a experiência da ceia.