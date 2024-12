‘Faço questão de trabalhar com os vereadores’, diz Tite Campanella

Tite Campanella (PL), prefeito diplomado de São Caetano, ao anunciar a atual Secretária da Fazenda, Stefânia Wludarski, como titular da Pasta de Governo, a partir de 1º de janeiro, quando efetivamente assumirá o comando do Palácio da Cerâmica, afirmou que a indicada não será a responsável pela interlocução com a Câmara Municipal, a exemplo do trabalho executado pelo ex-vereador e subsecretário de Relações Governamentais Gérsio Sartori.

“Dentro do organograma desenhado na administração, A Secretaria de Governo tem ascendência sobre todas as outras”, ao dizer que a Pasta será o elo do prefeito com todos os outros secretários e a relação institucional será promovida por alguém que ocupar a vaga em Relações Governamentais. “Pode ser até o Gérsio. Vamos ver se ele está disposto”, disse Tite.

“Sou oriundo da Câmara então faço faço questão de trabalhar diretamente com os vereadores, mesmo porque costumo almoçar semanalmente com eles ou tomar um café. Então essas conversas, e a interlocução continuará ocorrendo”, garantiu o liberal.

SAÚDE

Após decisão judicial, os serviços de saúde do município não podem mais exigir dos usuários o Cartão São Caetano, que reúne cadastro de moradores e comprova residência na cidade. Tal medida, no entanto, segundo a Justiça contraria normas do SUS (Sistema Único de Saúde), que preconiza o atendimento universal, porém, para evitar que a rede municipal infle com pacientes de ouras cidades, Tite deve colocar em prática um plano de regulação.

“Temos algumas ideias. A questão da territorialidade está prevista na própria Lei do SUS, É evidente que não vamos negar atendimentos de emergência ou urgência, mas vamos encontrar formas, de não driblar, mas o de fazer o que todas as cidades fazem”, discorreu Tite.