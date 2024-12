Dona do iFood anuncia compra da Decolar por US$ 1,7 bilhão

A Prosus, holding que controla o iFood no Brasil, anunciou ontem a compra da argentina Despegar, dona do site de viagens Decolar. O negócio teve valor informado de US$ 1,7 bilhão (R$ 10,5 bi pela cotação de ontem) ou US$ 19,50 (R$ 120,10) por ação.

A aquisição faz parte da expansão da Prosus na América Latina e será financiada em dinheiro. Segundo a Despegar, o valor da transação representa um prêmio de aproximadamente 34% sobre o preço médio das ações nos últimos 90 dias.

O brasileiro Fabricio Bloisi, CEO do Prosus Group, afirmou que a América Latina "é um mercado com incrível potencial de crescimento" para a companhia. Além do iFood, a Prosus é sócia da plataforma de e-commerce OLX.

CRESCIMENTO

"O anúncio de hoje é sobre oportunidade e crescimento - sozinha, a Despegar é uma empresa bem-sucedida, com ótimos fundamentos e uma equipe de gestão motivada; juntas, tanto a Despegar quanto a Prosus a tornarão ainda mais forte", disse o executivo, em nota.

"Nossa ambição é garantir que a Despegar se beneficie de nosso ecossistema mais amplo para que possamos trabalhar juntos e oferecer a melhor solução de viagens na América Latina".

A Prosus informou que, após a conclusão do negócio, passará a atender mais de 100 milhões de clientes na região nos segmentos de e-commerce, fintech e - agora - viagens. O iFood é líder no delivery de alimentação no Brasil.

SINERGIA

Em comunicado, a Prosus informou que planeja criar sinergias entre a Despegar e outras empresas consolidadas do grupo, como iFood - que sozinho tem 60 milhões de clientes -, e a Sympla, plataforma de venda de ingressos de eventos e shows.

"Iremos acelerar o crescimento da Despegar aproveitando a capilaridade dos pontos de contato com clientes dentro do nosso portfólio, além de nossa expertise operacional e capacidade avançada em inteligência artificial", afirmou Bloisi, em comunicado da Prosus.

A expectativa é de que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2025. A conclusão está sujeita à aprovação dos acionistas da Despegar e de autoridades regulatórias.

O conselho de administração da companhia argentina informou, ontem, que aprovou a operação e decidiu recomendar que os acionistas da Despegar votem a favor da aprovação da fusão.

A Despegar opera em mais de 19 países na América Latina, responsável por 9,5 milhões de transações por ano, e hoje é líder no setor de venda de viagens online. Após a conclusão do negócio, a Despegar deverá deixar de ser negociada na Bolsa de Nova York.

"A América Latina é um mercado que conhecemos e entendemos bem, com uma estimativa de crescimento real do PIB entre 2% e 3% para o próximo ano e um prospecto promissor no médio e longo prazos. Combinado a isso, o setor de viagens online está se expandindo significativamente ao redor do mundo e as oportunidades na América Latina nos dão confiança de que podemos trabalhar com a Despegar para levar o negócio a outro patamar", acrescentou Bloisi.

"Este investimento será um exemplo poderoso de como podemos gerar valor ao integrar negócios ao nosso ecossistema, impulsionando crescimento, inovação e impacto duradouro", finalizou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.