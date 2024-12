Bolsas da Europa operam em alta modesta, em dia de pregão mais curto antes do feriado de Natal

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/12/2024 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta terça-feira, em dia de liquidez reduzida e pregões mais curtos antes do feriado de Natal.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,33%, a 503,85 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia exibia ganho semelhante, de 0,35%, após o forte desempenho de ações do setor em Nova York ontem.

A agenda do dia está vazia, e os negócios no Reino Unido, França, Espanha e Portugal se encerrarão mais cedo do que o normal nesta véspera de Natal. Na Alemanha e na Itália, os mercados estão fechados hoje.

Às 6h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,39%, a de Paris avançava 0,48%, a de Madri ganhava 0,18% e a de Lisboa tinha alta de 0,24%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com