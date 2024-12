Criptomoedas: bitcoin cai sem força com ambiente desfavorável após tom conservador do Fed

As principais criptomoedas operam sem coesão em um ambiente de baixa liquidez com a aproximação do feriado de Natal. O bitcoin recuava, seguindo sem força para reencontrar o caminho de alta após a sinalização de cautela na condução do alívio monetário pelo Federal Reserve (Fed) na semana passada, o que segue travando a demanda por ativos mais arriscados. O ethereum, contudo, ensaiava uma recuperação.

O bitcoin cedia 2,36%, a US$ 93.548,00 nas últimas 24 horas até 16h40 (de Brasília), segundo a Binance. O Ethereum subia 1,92%, a US$ 3.354,61 no mesmo intervalo e na mesma plataforma.

O bitcoin segue distante da máxima histórica acima de US$ 108.000 fixada em 17 de dezembro e não conseguiu ganhar tônus mesmo após a indicação de Stephan Miran, visto como um defensor de criptomoedas, para presidir o Conselho de Conselheiros Econômicos na administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Para 2025, a CfBenchmarks, provedora de índices de ativos digitais, projeta que as alocações de consultores em ETFs de bitcoin e ethereum devem crescer e exceder 50%, à medida que o setor de gestão de patrimônio de US$ 88 trilhões adota ativos digitais, superando os fluxos recordes de US$ 40 bilhões de 2024. Neste ano, os fundos de hedge lideravam como os principais detentores de ETFs de bitcoin, com 45,3%, e de ETFs de Ethereum (23,2%), enquanto consultores de investimento detinham 28% e 33%, respectivamente.

Essa mudança sinaliza um mercado em amadurecimento, com ETFs se tornando componentes essenciais do portfólio em meio à melhoria da infraestrutura institucional.