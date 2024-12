William Bonner mostra o braço imobilizado após queda: Agora vai!

William Bonner sofreu uma queda durante uma corrida já bem próximo de sua residência, resultando em lesões no braço esquerdo e na mão direita.

O âncora do Jornal Nacional usou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 23, para mostrar que está com o braço imobilizado e parte da mão também, e escreveu na legenda:

Os imobilizadores certos. Agora vai!

Bonner, que revelou no último domingo, dia 22, que a recuperação será de cerca de quatro semanas, recebeu apoio de seguidores e também dos colegas de profissão. A também jornalista Renata Loprete comentou:

Vai sim!

A apresentadora do g1 em 1 minuto, Luiza Tenente, também desejou melhoras:

Vai passar rápido!

Um internauta ainda brincou:

Achei fashion essa tipoia amarela!