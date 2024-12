Ex-colegas de elenco de Blake Lively declaram apoio a ela em meio às acusações de assédio contra Justin Baldoni

Desde que se tonaram públicas as acusações de assédio de Blake Lively contra Justin Baldoni, diretor e um dos protagonistas de É Assim que Acaba, muitas pessoas se pronunciaram sobre o assunto. Inclusive, Colleen Hoover, autora do livro que inspirou a obra, que fez questão de mostrar seu apoio a atriz. Recentemente, três artistas se uniram na lista daqueles que apoiaram a esposa de Ryan Reynolds, America Ferrera, Alexis Bledel e Amber Tamblyn, com quem ela atuou no filme Quatro Amigas e um Jeans Viajante.

Em um comunicado em conjunto, divulgado no último domingo, dia 22, elas escreveram:

Enquanto amigas de Blake há mais de 20 anos, estamos ao lado dela enquanto ela luta contra uma campanha feita para destruir sua reputação. Ao longo das filmagens de É Assim que Acaba vimos ela encontrar coragem para pedir por um ambiente de trabalho seguro para si mesma e para os colegas no set e estamos horrorizadas de ler que há evidências de um esforço premeditado de vingança para desacreditar as falas dela, começa a nota.

Que ainda continua:

Até mesmo uma mulher tão forte, consagrada e com recursos, como nossa amiga Blake, pode sofrer uma forte retaliação ao ousar pedir por um ambiente de trabalho seguro. Nós estamos inspiradas pela coragem da nossa irmã e decidimos nos pronunciar por ela e por outras.

Por sua vez, Baldoni negou as acusações. Seu advogado, Bryan Freedman, se pronunciou dizendo que as alegações são falsas, ultrajantes e intencionalmente obscenas com a intenção de ferir publicamente.

Já em pronunciamento para o The New York Times, Blake declarou:

Espero que minha ação legal ajude a desvendar essas táticas de retaliação sinistras para prejudicar pessoas que falam sobre má conduta e ajude a proteger outras pessoas que podem ser alvos.