Maísa Silva ganha presente inusitado em amigo culto e viraliza

Quem nunca ganhou um presente diferentão no amigo secreto? Maísa Silva participou no último domingo, dia 22, da brincadeira promovida pelo Fantástico. Ela, que tirou o ator Juan Paiva e o presentou com um óculos de sol da grife Prada, foi surpreendida ao ser tirada pelo nadador paraolímpico, Gabrielzinho.

No cartão que veio junto ao presente, o atleta escreveu:

Pensei em um presente com muito carinho, repleto de boas energias, com tudo o que você transmite.

Ao abrir a caixa, a vilã de Garota do Momento viu que havia ganhado pedras para proteção e boa sorte.

- Vou colocar na minha casa. Eu me mudei este ano e ainda não tenho essas coisas em casa.

O presente viralizou na web e as pessoas brincaram com a situação:

A reação da Maísa abrindo a caixa e olhando as pedras que ela ganhou de presente kkk.

Outro internauta escreveu:

Nunca será Susana Vieira dando um guarda-chuva para Cláudia Raia.

Também houve quem saísse em defesa de Gabriel Araújo:

São milionários, Gabrielzinho deu uma coisa especial e de coração. Pra mim quem entra em amigo secreto pensando em não ter prejuízo financeiro, está brincando errado. Pensamento de brasileiros que só querem levar vantagem.

O que vale é a intenção, né?! E está tudo bem!