Imigrantes congestiona em ambos sentidos; Anchieta é opção para o Litoral

Por excesso de veículos cruzando as estradas para curtir o Natal, a Imigrantes se tornou a opção mais congestionada nesta segunda-feira (23), segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Na via em direção ao Litoral, há trechos com chuva e tráfego lento do km 46 ao 48. Já até São Paulo, a lentidão se estende do km 58 ao 49, também com neblina.

Por recomendações da Ecovias, concessionária responsável pelas vias, caminhões e carretas com destino a Capital devem utilizar o trecho de serra da Anchieta.

ALERTA

"Por conta da neblina densa e baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 norte com acesso à Interligação Planalto sentido Imigrantes, alça da Imigrantes para a Interligação, no km 42 sentido Anchieta e alça de retorno km 40+200 sentido litoral", informou em comunicado a companhia.

De acordo com a Ecovias, o SAI está em Operação Normal (5x5). Sendo assim, a descida é realizada pela pista Sul da Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes; enquanto isso a subida da serra acontece pelas pistas Norte das duas vias.

VOLUME

Desde à 0h de sexta-feira (20), quando se iniciou a contagem, mais de 251 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 169 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 4,3 mil veículos e subiram mais de 3,5 mil veículos.