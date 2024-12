Obituário - 24 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Emídio Pereira de Castro, 93. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Darcy Cabral de Lima, 85. Natural de Nazaré da Mata (Pernambuco). Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Carmo Lima Cardoso, 82. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Merendeira aposentada. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Gisele Ribeiro de Souza, 26. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Vendedora. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Ritota Di Profio, 96. Natural da Itália. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Luzia Correia Medina, 92. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia na Vila Dom Pedro II, em São Paulo, Capital. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Cleusa Bertoloni, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Vanda Martins de Freitas, 80. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Eleandro Caseiro Antelo, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Nininha Leal Leite, 76. Natural de Jardim (Ceará). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Aparecida de Oliveira Camilo, 74. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

Luiz Vanderlei Policiano, 52. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria das Graças Pereira, 75. Natural de Heliodora (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ana Macari Sapateiro, 74. Natural de Lavínia (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Armando José do Nascimento, 82. Natural de São Lourenço da Mata (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleidemar Saccomani, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Celeste, em São Paulo. Dia 19, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Eliane Neves Santos Bueno, 50. Natural de Rondon (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Iara Rodrigues dos Santos, 66. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Dia 19, em São Bernardo. Vale dos Pinheiras.

RIBEIRÃO PIRES

Gianete de Oliveira, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Donisete França de Souza, 52. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Benedita da Silva Fábio, 90. Natural de Silvianópolis (Minas Gerais). Residia no Sítio Maria Joana, em Rio Grande da Serra. Dia 19, em Diadema. Cemitério São Sebastião.