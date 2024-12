Após estrear no The Masked Singer Brasil, Eliana faz reflexão: Passando um filme na minha cabeça

Eliana fez sua grande estreia no The Masked Singer Brasil no último domingo, dia 22. O reality estava em clima natalino, o que deixou tudo ainda mais emocionante para a apresentadora, que entrou para a TV Globo em 2024.

No palco, Eliana fez um dueto com Daniel da música Ninguém Explica Deus, emocionando todos os presentes. Ao compartilhar um vídeo do momento, ela escreveu:

Assistindo e passando um filme na minha cabeça. Sabe, quando criança, nem nos meus melhores sonhos, poderia imaginar que um dia chegaria onde cheguei. Um palco tão grandioso como esse, estou vivendo o extraordinário, com imagens de encher os olhos e a alma. Ainda poder contar com pessoas tão especiais em minha vida.

E continua:

Daniel é uma dessas pessoas que sempre foi um amigo presente. Que honra tê-lo por perto. Obrigada a toda equipe da TV Globo, que esteve comigo, por me dar a liberdade de ser quem eu sou e cantar esta linda mensagem para a família brasileira e tocar o coração de tanta gente. Foi emocionante sentir o poder desta canção. A fé transforma vidas. Esse é só o começo, dia 12 de janeiro tem muito mais encontros aos domingos! Beijo na família e até mês que vem, na Globo. Ah, obrigada Brasil pela liderança nacional!! Viva!!