Paulo Serra agradece apoio dos vereadores

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), se reuniu ontem com vereadores em um café da tarde. O objetivo do encontro foi agradecer a parceria firmada com o Legislativo ao longo de quase oito anos. No dia 1º de janeiro o tucano passa o bastão para Gilvan Júnior (PSDB), após oito dois mandatos à frente do Paço.

“Foi um café da tarde de agradecimento aos vereadores, porque alguns permanecem (foram reeleitos) e outros estão deixando a gestão. Foram oito anos com alguns e quatro com outros. Eu sempre faço (o encontro), e desta vez foi ainda mais especiual, porque é o fim desse ciclo”, afirmou o prefeito.

Serra disse que chamou todos os parlamentares, independemente do partido a que são filiados. “Alguns não puderam vir, porque já estão viajando, mas me ligaram. A relação institucional foi preservada. De forma democrárica, eles nos ajudaram a construir uma cidade melhor para todo mundo”, afirmou.

Anfitrião do encontro, Paulo Serra estava ao lado da deputada estadual e primeira-dama, Ana Carolina Serra (Cidadania).

O prefeito chega ao fim do mandato como o mais bem avaliado do Grande ABC. Levantamento do Insituto Paraná Pesquisas, feito a pedido do Diário e publicado no domingo, mostra que Serra teve seu trabalho aprovado por 80,1% dos andreenses.

O resultado foi motivo de comemoração para o prefeito, que ontem publicou o resultado da pesuisa em suas redes sociais.

A expectativa agora é saber qual será o seu destino após o início do novo ano. “Vou continuar na vida pública, É possível fazer da política um instrumento de transformação da vida das pessoas para melhor. É possível fazer isso no âmbito estadual e no federal. Então vou estar disponível”, afirmou ele durante a participação no podcast Política em Cena, no início do mês.