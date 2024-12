Viih Tube chora ao detalhar problemas de saúde do filho ao 'Fantástico'

Viih Tube e Eliezer falaram sobre os problemas de saúde de Ravi, filho do casal que nasceu no último dia 11 de novembro, em entrevista ao Fantástico, da Globo.

Diagnosticado com enterocolite, o bebê não apresentou sintomas além do conteúdo das fraldas. "Com quinze dias de vida, ele fez uma fralda com muito cocô e muito sangue. De início, a primeira suspeita da médica foi a doença hemorrágica do recém-nascido, que é falta de vitamina K", relatou Viih Tube.

Após terem dado suplementos de vitamina K para a criança, não houve melhora. "Veio a segunda fralda e não veio um aspecto de borra de café, mas um que chamam de geleia de framboesa. Era mais vivo o sangue, bastante, mais ainda."

Eliezer relembrou o medo que passou: "A pediatra chegou para visitá-lo e falou: existe um risco sério de perfuração. Pode levar a óbito, a gente precisará inclusive trazer um cirurgião para acompanhar o caso, porque pode ser de uma hora para a outra".

Não houve necessidade de cirurgia, e Ravi foi tratado à base de soro e antibióticos enquanto esteve internado. Viih Tube valorizou o fato de poder ter amamentado o filho por 15 dias, o que não pôde fazer depois, e chegou a chorar: "Foi muito lindo, e está ótimo. Isso hoje é o menor dos problemas. Fico feliz de que exista uma forma de resolver o probleminha dele".

"A gente viveu muita coisa, uma atrás da outra. No trabalho, na família... Minha avó teve um AVC, o Eliezer teve um cateterismo", disse a influenciadora. Eliezer concluiu: "Teve um funcionário nosso que aproveitou a situação para desviar dinheiro nosso".